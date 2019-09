Polacy lubią celebrować ważne dla nich wydarzenia w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Cenimy sobie bardzo rodzinne obiady oraz świętowanie w gronie najbliższych nam osób. Coraz częściej decydujemy się na organizację urodzin, imienin, rocznic w modnych restauracjach. To wspaniała okazja, aby podczas takiej uroczystości naprawdę się zrelaksować, świętować, a nie zaprzątać sobie głowy przygotowywaniem domu oraz wszystkich potraw. Gdzie zorganizować w Warszawie taką niewielką imprezę? Odpowiedź jest bardzo prosta - w Restauracji First Floor.

Rodzinny obiad lub ważna rocznica - gdzie zorganizować w Warszawie?

Każdy z nas lubi od czasu do czasu zjeść dobry posiłek poza domem. Czasami są takie dni, kiedy nie chce nam się spędzać kilku godzin w kuchni, aby przygotować obiad, czy kolację dla całej rodziny. Są również takie chwile w życiu, kiedy bardzo zależy nam na tym, aby spotkać się z rodziną, przyjaciółmi i celebrować z nimi ważną dla nas rocznicę, urodziny, chrzest, roczek, komunię czy awans w pracy. Zastanawiamy się wtedy, gdzie zaprosić naszych gości? Gdzie można dobrze zjeść w Warszawie? Świetnie do tego się nadaje Restauracja First Floor na warszawskiej Woli, która mieści się w budynku apartamentów Varsovia.

First Floor to restauracja, w której oprócz pysznego obiadu można zjeść równie dobre śniadania oraz kolacje. Bez obaw można zorganizować w niej rodzinną uroczystość, a także spotkanie biznesowe. To naprawdę wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Zapraszając biznesowych partnerów na lunch do tego lokalu, na pewno zyskamy w ich oczach. A to wszystko za sprawą wyjątkowego menu serwowanego przez najlepszych kucharzy w naszym kraju, którzy nie boją się eksperymentować, a przy tym tworzyć niepowtarzalne kulinarne dania, potrafiące zaspokoić najbardziej wymagających smakoszy.

Wszystko to kwestia gustu, czyli…

First Floor to restauracja, która świetnie sprawdzi się podczas rodzinnego obiadu. Menu dostosowane jest dla dorosłych, a także dzieci. Dla najmłodszych kucharze przygotowali specjalne Kids Menu. Ponadto miejsce to idealnie nadaje się na organizację imprezy integracyjnej oraz firmowego spotkania.

Do tej restauracji na Woli można także zaprosić biznesowych partnerów oraz umówić się na biznesowy lunch. W pięknie zagospodarowanej przestrzeni i przy specjalnym menu będzie można omówić wszystkie szczegóły dalszej współpracy. Wspomniana restauracja to miejsce, w którym można zorganizować niemal każdy event - od karaoke, urodzin, przyjęcia weselnego, rocznicy ślubu, przyjęcia komunijnego, chrzcin, kończąc na wieczorze panieńskim lub kawalerskim.

Krótko mówiąc to miejsce, w którym można dobrze się bawić, odpocząć, zrelaksować się, załatwić biznesowe sprawy, a przy tym zasmakować wybitnych dań w wyjątkowej oprawie. Menu zostało tak opracowane, że każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno podczas śniadania, lunchu, obiadu oraz kolacji.

Wystrój i urządzenie restauracji

Wystrój i wnętrza Restauracji First Floor, mieszczącej się na pierwszym piętrze hotelu Varsovia inspirowane są stylem Art Deco. To niezwykle modny i ceniony styl, a zawdzięcza to temu, że łączy w sobie klasyczne rozwiązania z nowoczesnością. Takie są właśnie wnętrza tej warszawskiej restauracji na Woli. Eleganckie meble zestawione z oryginalnymi dodatkami tworzą niesamowitą atmosferę. Całość dopełnia efektowny bar, przy którym można usiąść na wysokich, ale bardzo wygodnych krzesłach barowych.

Smaczna kuchnia, dania które najbardziej lubisz?

Restauracja First Floor wyróżnia wyjątkowa kuchnia serwowana przez świetnych kucharzy. To połączenie tak cenionej przez nas kuchni polskiej z kuchnią śródziemnomorską. Menu zostało dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki temu stworzono wyjątkową harmonię smaków, która zachwyci każdego, kto zdecyduje się na wizytę w tej warszawskiej restauracji. Należy dodać, że kucharze przygotowują posiłki z najwyższej jakości produktów, co pozwala rozkoszować się bardzo smacznymi, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju daniami.

Profesjonalna obsługa

Decydując się na organizację uroczystości rodzinnej czy biznesowej w Restauracji First Floor, a także podczas każdego śniadania, obiadu oraz kolacji, goście mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Kelnerzy, barmani dbają o każdy najmniejszy szczegół. Nic nie umyka ich uwadze. Odpowiedzą na każde nas nurtujące pytanie, a także dokładnie omówią z czego składają się poszczególne dania znajdujące się w restauracyjnym menu.

Podczas ważnej dla nas uroczystości obsługa restauracji dokłada wszelkich starań, aby przygotować lokal zgodnie z naszymi wytycznymi i prośbami. Dba o odpowiedni wystrój, kolor kwiatów oraz innych dodatków, jakie sobie zażyczymy. Taka profesjonalna obsługa pozwala w pełni skupić się na zaproszonych gościach i przeżywaniu niezapomnianych chwil z bliskimi.

Gdzie dobrze zjeść w Warszawie?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie dobrze zjeść w Warszawie to wybierz się do Restauracji First Floor. Nie będziesz żałował swojej decyzji. To miejsce, która idealnie nadaje się na rodzinny obiad lub ważną rocznicę. Co więcej, to restauracja w której można zjeść rano wyśmienite śniadanie serwowane w formie bufetu. Oprócz dań na ciepło, sałatek, wędlin i ryb, kucharze przygotowują dania na specjalne życzenie gości.

Kucharze z największą precyzją przygotowują wszystkie dnia, używając do tego produktów najwyższej jakości. Z kolei kelnerzy dbają o profesjonalną obsługę i sprostanie wszystkim oczekiwaniom gości. Chcesz zasmakować niepowtarzalnego połączenia tradycyjnej polskiej kuchni ze śródziemnomorską? Zależy ci, aby mile zaskoczyć swoją rodzinę i przyjaciół? Zabierz ich do Restauracji First Floor w warszawskiej dzielnicy Wola. Przeżyjecie tam kulinarną podróż dookoła świata.