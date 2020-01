Rok opóźnień? W 2020 roku miał być nowy tunel, most i linie tramwajowe. Oto, co zostało z obietnic

W roku 2020 Warszawa miała być już innym miastem. Zarówno miasto, drogowcy, jak i kolejarze obiecywali cały szereg inwestycji. Swoje „trzy grosze” dorzucali również prywatni deweloperzy zapewniający, że Warszawa stanie się miastem wieżowców. Jak wygląda to dziś?

Tramwaje

- W 2020 roku tramwajem pojedziemy na Gocław – obiecywała pięć lat temu Hanna Gronkiewicz-Waltz. Termin wydawał się odległy i realny, tym bardziej, że był połączony ze środkami z unii. Teraz okazuje się, że trasa ma powstawać w latach 2021-23.

Ale to nie jedyne opóźnienie tramwajarzy. W 2020 mieliśmy już jechać do Wilanowa, a trasę wyznaczono wraz ze spektakularnym przystankiem pod nowym Dworcem Zachodnim. Tam również szacowany termin otwarcia to odległy 2023 rok. Z zapowiadanych na ten rok tras tramwajowych powstanie jedna – do Winnicy, choć regularne kursy rozpoczną się zapewne dopiero w przyszłym roku.