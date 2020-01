Rok rekordów. W 2019 nie było dnia bez odwołanego lotu

Ruch lotniczy w Polsce 209

AirHelp, wiodąca organizacja zajmująca się prawami pasażerów dowiodła, że był to rok rekordów w branży lotniczej. Nie chodzi jednak tylko o te chlubne, jak 5-milionowy pasażer w Gdańsku czy 8-milionowy w Krakowie. Okazuje się bowiem, że w Polsce w 2019 roku nie było dnia bez odwołanego lotu. Wskazują na to to statystyki ruchu lotniczego. Na polskich lotniskach zostało zakłóconych ponad 40 400 rejsów (opóźnienia powyżej 15 minut), z czego odwołano ich niemal 1300. To daje nam wynik ponad 3 anulowanych lotów dziennie. Jeszcze bardziej obrazowo? W wyniku wszystkich opóźnień i odwołań plany ponad 4,3 mln podróżnych zostały pokrzyżowane. Wygląda na to, że z roku na rok ustawiany jest kolejny rekord.

Najbardziej pechowe trasy? Warszawa - Kraków. Jeśli chodzi o trasy międzynarodowe - Warszawa - Amsterdam. Rejsy między warszawskim Okęciem, a portem lotniczym im. Vaclawa Hawla zostały odwołane aż 53 razy. Tylko 76% samolotów na tej trasie zakończyło podróż zgodnie z rozkładem. "Jeśli chodzi o samych przewoźników obecnych na polskim rynku to z największym ryzykiem zakłóceń w trakcie podróży musieli zmierzyć się pasażerowie, którzy wylatywali z Polski z takimi liniami jak: LOT, Ryanair, Lufthansa, Wizz Air czy Easyjet" - czytamy w raporcie AirHelp.