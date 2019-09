Rolling2Zwrotnik - wyprawa rowerowa osób po chorobie nowotworowej wystartowała z Warszawy na Saharę Zachodnią.

Kule energii dla Rak’n’Rollowego Teamu

Idea wyprawy zaintrygowała wiele osób. Do Rolling2Zwrotnik w charakterze Ambasadorów dołączyli: Janka Ochojska, Beata Sadowska, Czesław Lang, Tomek Michniewicz, Mikołaj Luft, Robert Szulc. Na potrzeby uczestników sztafety rowerowej Maria Sadowska przekazała utwór „Jest dobrze”, który będąc odzwierciedleniem ich podejścia nie tylko do samego wyjazdu, ale codziennego życia po chorobie, stanie się motywem muzycznym wyprawy. Ambasadorzy w trakcie podróży będą przekazywali uczestnikom Rak’n’Roll Team symboliczne kule energii, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą. „_Przemierzanie świata to jest najlepszy sposób jaki znam na „upijanie się życiem”, przeżywanie go całym sobą. Na wszystko patrzy się z dystansem, z innej perspektywy, z daleka_”– powiedział Tomek Michniewicz przekazując swoją kulę energii uczestnikom wyprawy.

Interaktywna mapa pokaże dokładną pozycję wyprawy

Poczynania uczestników Rolling2Zwrotnik będzie można obserwować na bieżąco dzięki przygotowanemu przez konsultantów firmy Oracle systemowi informatycznemu. Na interaktywnej mapie dostępnej na stronie www.rolling2zwrotnik.pl widoczny będzie postęp wyprawy, a po jej przybliżeniu bieżące położenie sztafety. Osoby kibicujące wyprawie będą mogły sprawdzić jakie przygody przeżyli uczestnicy i jaki widok z okna bądź namiotu obudził ich o poranku.