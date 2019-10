Roma Tower. Przełom w sprawie wieżowca? Chcą przenieść plebanię i stworzyć park linearny

Roma Tower - jest przełom w sprawie inwestycji?

To może być przełom w sprawie budowy wieżowca Roma Tower, który BBI Development chce postawić razem z Archidiecezją Warszawską. Projekt od początku budził kontrowersje. Wszystko z powodu konieczności wyburzenia historycznej parafii kościoła świętego Piotra i Pawła zajmującej kawałek działki (reszta to obecnie parking). Stanowisko w tej sprawie zajął swego czasu także Rafał Trzaskowski (wtedy nie był jeszcze prezydentem), który stwierdził, że ma „wiele zastrzeżeń” do tego planu.

Przypomnijmy, że chodzi o wieżowiec o wysokości 170 metrów, który ma powstać na rogu Emilii Plater i Nowogrodzkiej. W środku – na powierzchni 55 tys. mkw. – mają znaleźć się mieszkania oraz biura. Pracownia należąca do Juvenes-Projekt przedstawiła swego czasu wizualizacje Roma Tower.

Inwestor od dłuższego czasu stara się o pozwolenie na budowę. Jak mówili nam jego przedstawiciele na początku roku – budowa, o ile BBI otrzyma stosowne zgody, powinna wystartować w 2020 roku i potrwać 3,5 roku.