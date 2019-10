Romantyczna randka? Sprawdź masaż dla par!

Mieszkając w dużym mieście, takim jak Warszawa, możliwości na randkowanie jest całe mnóstwo. Klimatyczne knajpki, w których można zjeść pyszną kolację czy romantyczne spacery nad Wisłą to nie wszystko. Możemy chodzić na kursy tańca, do opery lub teatru, na ścianki wspinaczkowe.

Genialną opcją na randkę jest też masaż dla par, zwłaszcza jeśli na co dzień dość dużo pracujecie i wiecznie gdzieś pędzicie. Nie jest to typowe rozwiązanie, wręcz znajduje się poza utartymi schematami, dlatego jeszcze bardziej intryguje. Masaż dla pary na pewno sprawdzi się w momencie, kiedy zechcesz zaskoczyć i sprawić niespodziankę drugiej połówce.

Czym jest masaż dla par?

Nie ma nic piękniejszego niż dzielenie przyjemności z najbliższą osobą. Romantyczny wieczór spędzony w salonie masażu to niezapomniana chwila odprężenia i wspaniały wstęp lub zakończenie romantycznego wieczoru. Jak sama nazwa na to wskazuje, masaż dla par to sytuacja, podczas której ty i Twoja druga połówka korzystacie z masażu, leżąc na dwóch oddzielnych łóżkach, ale w dość bliskiej odległości od siebie. Jest dwóch masażystów - po jednym dla każdej osoby.

Tego typu rytuał relaksacyjny to prosty i bardzo przyjemny sposób na zadbanie o siebie i jednocześnie bliską osobę. Zatem, czy może być lepszy pomysł na randkę niż wspólne chwile błogiego relaksu i odprężenia? Oczywiście to, jaki masaż wybierzesz lub wybierzecie wspólnie, zależy przede wszystkim od waszych indywidualnych preferencji.

Obecne w Warszawie salony Spa oferują szeroki wachlarz masaży. Są masaże gorącymi kamieniami, aromatycznymi olejami. Są również masaże na słodko, przy pomocy gorącej czekolady. Hitem ostatnich czasów jest masaż tajski, który skutecznie niweluje napięcie i skutki przepracowania, a do tego przynosi ukojenie i odprężenie. Nic dziwnego, że coraz więcej par decyduje się na tego typu ceremonię.

Jak wspólny masaż działa na związek?

Masaż dla pary to nie tylko świetny sposób na zagospodarowanie dłuższej przerwy między kolejnymi obowiązkami, czy zrelaksowanie się po ciężkim tygodniu. To także idealny pomysł na spędzenie ze sobą czasu, którego tak często nam brakuje. Masaż może być wstępem do dalszej randki, a przede wszystkim romantycznego wieczoru. Możecie wybrać się na niego na przykład przed romantyczną kolacją lub niedługo po niej. To tylko podsyci atmosferę! W zabieganym życiu, taka forma relaksu zadziała na was zbawiennie i bardzo odprężająco. Tylko wy i masażyści. Do tego kameralna atmosfera, blask świec, aromatyczna woń olejków i delikatne dźwięki nastrojowej muzyki.

Tego typu intymne chwile przeżywane we dwoje bardzo zacieśniają relacje. Nieważne, czy jesteście ze sobą rok, dwa, czy 10 lat, wspólny masaż zadziała na was „odświeżająco” i na pewno doda nowej energii do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. To również świetna okazja do pielęgnowania nie tylko ciała, ale także uczucia. Poza tym, intymny klimat panujący w salonie Spa podczas masażu tylko sprzyja budowaniu odpowiednich relacji między zakochanymi i co ciekawe, w niektórych przypadkach niesamowicie pobudza wyobraźnię.

Podczas takiego masażu tworzy się niezwykle intymna atmosfera, która, zwłaszcza na początku wspólnej drogi staje się idealną opcją. Wspólny masaż pozwoli wam choć na chwilę zatrzymać się w życiowym biegu, odciąć od wszystkich obowiązków i skupić tylko na sobie. To z kolei jest bardzo ważne, jeśli zależy wam na ciągłym budowaniu bliskości i intymności.

Masaż dla par świetną alternatywą dla tradycyjnych randek

Pomysł na randkę w postaci masażu dla dwojga jest bardzo finezyjny i trzeba przyznać – oryginalny. W momencie, kiedy większość osób na randkę wybiera spacer brzegiem rzeki, restaurację lub kino, taki masaż jest jak wygrana na loterii. Seans relaksacyjny może stać się dla was jednym z najlepszych wspólnych przeżyć. W większości ośrodków Spa przybiera on postać prawdziwej ceremonii. Jeśli Twoja połówka ceni sobie ludzi kreatywnych, na pewno doceni Twój pomysł i tę jakże nietypową inicjatywę oraz zalety płynące z masażu dla dwojga.

Do kina, restauracji lub na spacer możecie pójść zawsze. Na tle tego wszystkiego, masaż dla pary będzie czymś na wyższym poziomie. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to prawdziwa uczta dla ciała i zmysłów, może stać się waszym prywatnym, małym świętem. Chwili przyjemności i zmysłowych doznań nie zastąpi nic innego. Wspólny masaż pozwoli wam się odprężyć, wspaniale zrelaksować i zapomnieć o codzienności.

W przytulnym pokoju, przeznaczonym dla dwojga, przy nastrojowej muzyce i blasku świec, odnajdziecie odpoczynek dla ciała i ukojenia zmysłów. I oczywiście nikt nie powiedział, że na masażu musicie skończyć swoją randkę. To może być dopiero początek pięknego wieczoru.

Mimo, że masaż dla pary to całkiem nowa forma randkowania i spędzania wspólnie czasu, to jednak cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego. Dzięki niej można aktywnie, w nieco niecodzienny sposób odpocząć, wspomóc zmęczone ciało i pobyć razem.

Jaki salon masażu wybrać w Warszawie, żeby nie żałować?

Wiesz już, że masaż dla par to genialny pomysł na randkę i nie lada gratka dla zakochanych, którzy chcą sprawić swojej połówce miłą niespodziankę lub w ten wyjątkowy sposób uczcić ważne wydarzenie. Aby wszystko przebiegło jak należy i tym samym pozostawiło po sobie miłe wspomnienia, warto wybrać sprawdzony i przyjemny salon masażu. Na mapie Warszawy jest ich kilkanaście. Na pewno na uwagę zasługuje salon masażu tajskiego Spa City – obecnie najlepszy salon masażu tajskiego w samym centrum Warszawy. Ten salon to prawdziwa enklawa harmonii i spokoju, gdzie jak za pomocą czarodziejskiej różdżki, cały świat zewnętrzny wraz z jego problemami znika, dzięki czemu wy jako para możecie napawać się chwilą cudownego relaksu i odprężenia – zarówno w sensie cielesnym, jak i duchowym.