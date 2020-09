Rośliny za grosze w centrum Warszawy. Rusza wyjątkowa akcja "Zielony Weteran"

Zielony Weteran w centrum Warszawy

Doskonała wiadomość dla wszystkich miłośników roślin i zieleni! W samym centrum Warszawy rusza wyjątkowa akcja "Zielony Weteran". Za grosze będziecie mogli kupić kwiaty, które właśnie przechodzą na emeryturę po wymagającej pracy w warszawskich biurowcach. Akcja „Zielony Weteran” to szansa dla wspaniałych roślin, aby znaleźć troskliwych opiekunów, którzy znajdą dla nich czas i serce. W weekend 11,12 i 13 września 2020 roku stoiska z kwiatami znajdziecie w "Pawilonie do Wynajęcia", WARS SAWA JUNIOR przy ul. Marszałkowskiej 104. Organizatorem akcji jest ekipa z Florabo. Na co dzień pracownia zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem zdrowych, zielonych wnętrz, w tym głównie biurowych, które często pozbawione są aranżacji roślinnych.