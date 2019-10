Rośnie strefa Płatnego Parkowania w Warszawie. Wkrótce za postój samochodu zapłacimy na kolejnych ulicach

Od kilku tygodni mieszkańcy mogą korzystać z trzech nowych stacji metra na Pradze i Targówku. Dobiega końca budowa trzech kolejnych na Woli. Uruchomienie nowych stacji to olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców, ale przyczynia się również do większego deficytu miejsc parkingowych - czytamy na stronie ZDM.

Co dalej z Yellow boxami?

Nie są to jedyne rozwiązania, nad którymi być może wkrótce będzie dyskutować Warszawa.

Wśród pomysłów dotyczących organizacji ruchu część aktywistów nie tak dawno temu postulowała min. wprowadzenia osobnych pasów dla kierowców podróżujących conajmniej z jednym pasażerem oraz tzw. yellow boxy, które z powodzeniem funkcjonują już w Szczecinie. To specjalne obszary na jezdni przez które możemy przejechać, ale na których nie możemy się zatrzymywać.Wśród pomysłów rozważanych dla stolicy, pojawiło się także rozwiązanie znane z Krakowa - Stref Czystego Transportu, czyli klastrów ulic zamkniętych dla ruchu samochodowego. Wjazd do strefy możliwy byłby jedynie dla pojazdów posiadających silniki elektryczne. Poniekąd takie rozwiązanie testowano przez jakiś czas na obszarze Krakowskiego Przedmieścia, gdzie przez kilka miesięcy wjechać mogli jedynie posiadacze aut z napędem hybrydowym i elektrycznym.

