Rotunda w Warszawie już otwarta. W środku kawiarnia, 17 tysięcy roślin i Strefa Spotkań dla mieszkańców

- Witaj Rotundo! - tymi słowami prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło otworzył zrewitalizowaną Rotundę w Warszawie. Architektoniczny symbol stolicy wrócił na mapę stolicy po trwającym niemal trzy lata remoncie. Co się zmieniło? - Nowa Rotunda PKO jest nie tylko siedzibą banku, ale także wielofunkcyjną, otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią. Jestem dumny, że ponownie oddajemy mieszkańcom stolicy Rotundę, która nie tylko odzyskała swoją świetność, ale także zyskała zupełnie nową jakość - podkreśla Zbigniew Jagiełło.

- Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jest emocjonalnie związanych z tym miejscem, co pokazały konsultacje społeczne , gdy przystępowaliśmy do rewitalizacji - powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Kawiarnia i Strefa Spotkań

Na poziomie 0 i -1 znajduje się placówka bankowa. Kliencie mogą m.in. korzystać z samoobsługowych stanowisk bankowych. W oddziale nie znajdziemy papierowych ulotek - oferta banku jest prezentowana na interaktywnych ekranach dotykowych. W całym budynku dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Z kolei na poziomie +1 w wyniku konsultacji społecznych powstała nowa przestrzeń - Strefa Spotkań. Jest ona otwarta siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i 10-21 w weekend). Tu znajduje się kawiarnia, stoły do pracy z laptopem, fotele, kanapy i niesamowity widok na tętniące życiem serce Warszawy. Będzie to też miejsce otwarte na kulturę. Bank zamierza promować ciekawe wydarzenia kulturalne i prezentować najnowsze rozwiązania technologiczne z różnych dziedzin życia.

EKO Rotunda

W całej Rotundzie jest prawie 17 tysięcy roślin: 11,5 tysiąca posadzono na zewnątrz, a 5,5 tysiąca wewnątrz budynku. Zewnętrzne patio zostało wykonane w formie amfiteatru z żywymi fasadami z roślin takich jak skrzyp zimowy, paprotka zwyczajna, turzyce, jałowce, trawy, trzmielina niska, sukulenty, które będą zielone przez cały rok. Fasady mają własny system nawadniania z wykorzystaniem deszczówki. Rotunda bierze udział w procesie certyfikacji ekologicznej LEED i BREEAM, która ocenia obiekt użyteczności publicznej na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów, zużycia energii i wody, gospodarowania odpadami, dostępu do transportu publicznego.