Rower za złotówkę z PKP Intercity. Promocyjne bilety czekają

Prezent dla rowerzystów

PKP Intercity po raz kolejny włącza się w działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Mowa o akcji „Rower za złotówkę z PKP Intercity”. Za symboliczną złotówkę będziemy mogli przewieźć jednoślad we wszystkich dostosowanych do tego pociągach - TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium. I to niezależnie od długości pokonywanej trasy.

Bilety promocyjne można już kupić w kasach biletowych bądź poprzez stronę internetową www.intercity.pl. Można to także zrobić u konduktora. Pamiętajcie, że to akcja czasowa - promocja obowiązuje w dniach 16-22 września. Liczba miejsc na przewóz jednośladów w danym składzie jest ograniczona.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu jest organizowany co roku w połowie września. Wydarzenie ma na celu zachęcenie mieszkańców miast do wybierania ekologicznych środków podróżowania.

