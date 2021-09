Rowerem do 14 km od Warszawy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w okolicy Warszawy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 14 km od Warszawy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Warszawy przygotowaliśmy na weekend 25 - 26 września.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Warszawy We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 14 km od Warszawy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Warszawie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 września w Warszawie ma być 18°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dookoła KPN cross Stopień trudności: 2

Dystans: 146,76 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 248 m

Suma zjazdów: 256 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Tytus1968 Trasa wiodąca Zielonym szlakiem rowerowym dookoła Kampinoskiego Parku Narodowego. Niestety z oznakowaniem na dzień dzisiejszy jest różnie wiec widać kilkukrotne błądzenie czy wręcz objazdy tego co na mapie. Polecam na fajna całodniową wycieczkę jednocześnie informując ze na trasie nie ma żadnego baru czy restauracji przyjaznego rowerzystom wiec jedzenie i picie trzeba zabrać z domu.

🚲 Trasa rowerowa: Kampinoski Szlak Rowerowy Stopień trudności: 2

Dystans: 159,25 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 738 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Rooxky Pełny Kampinoski Szlak Rowerowy (144,5 km) + dojazd. Szlak przebiega na terenie i w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na trasie znajdziecie leśne ścieżki, polne drogi, drogi bite i asfaltowe; te ostanie zawsze o małym natężeniu ruchu.

Szlak jest łatwy do przejechania, a skalę trudności zawyża jedynie dystans do pokonania, gdy chcecie to zrobić za jednym razem. Tak zrobiłem ja, więc nie doradzę w kwestii ewentualnych noclegów. Na trasie Szlaku słynnych kampinoskich piachów jest naprawdę niewiele - kilka, może kilkanaście minut zmagań na kilka dobrych godzin wycieczki. To zależy zapewne od pory roku i pogody, ale ja przejechałem tę trasę dwukrotnie, za każdym razem w piękną i suchą pogodę mimo początku października, więc obecność piachu sprawdziłem empirycznie.

Niestety - jak bywa na wielu szlakach rowerowych w całej Polsce - nie wszędzie można liczyć na porządne oznakowanie. Zwłaszcza w zachodniej części Szlaku (gdzie zapewne rowerzyści, zwłaszcza ci ze stolicy, docierają najrzadziej, a Szlak mało lub wcale nie uczęszczany), oznakowanie miejscami jest mizerne lub natknąć się na nie nie sposób. Wymieniam 3 takie miejsca w moich waypointach. Podany czas przejazdu to (jak to w Traseo) czas wycieczki łącznie z postojami. Jeśli odliczyć posiłki, odpoczynki, zwiedzanie (niewiele w moim przypadku) i robienie zdjęć, w ruchu przebywałem 8 h i 47 min. przy średniej 18km/h. To istotna informacja dla każdego, kto zechce zaliczyć KSR jednorazowo. Na pewno trzeba zarezerwować 10 godzin; ja pokonując Szlak w październiku wyjechałem za późno, bo przed 9-tą rano i do końca Szlaku dojeżdżałem o zmroku z duszą na ramieniu, że przeoczę oznakowanie. Do domu zostało mi jeszcze kilka kilometrów i te przejechałem już po zmroku, całe szczęście w świetle lamp miasta.

Tak czy owak - WARTO! Zadowolenie z zaliczenia KSR za jednym zamachem - bezcenne! Link do strony KSR: Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odjazdowy Bibliotekarz 2017 (wersja dla Wesołej i Sulejówka) Stopień trudności: 1

Dystans: 20,47 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podjazdów: 48 m

Suma zjazdów: 49 m D.muraszko poleca trasę mieszkańcom Warszawy

Z Sulejówka (dojazd indywidualny i na mapie tego nie oznaczamy) dojeżdżamy do Wesołej.

Z Wesołej

ul. 1 Praskiego Pułku, Gościniec, Fabryczna - do Dakowa (Barek na Dakowie). Potem pojedźmy prosto i w prawo ulicami: Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wolęcińską - potem w

prawo w Trakt Napoleoński, Pożaryskiego, Kajki, Kościuszkowców,

Las Sobieskiego do Zielonej; Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku.

Meta - teren OSP w Wesołej Trasa przejazdu to ok. 24 km. 9.30 Zbiórka, zapisy - parking przy Bibliotece w Rembertowie, ul. Gawędziarzy 8

Powitanie uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu 10.00 Start

Trasa: ul. Gawędziarzy – Konwisarska - Republikańska - przeprawa przez tunel dla pieszych - Bellony do Działyńczyków - las do ulicy Długiej w Wesołej – Kilińskiego - 1 Praskiego Pułku 31 - Biblioteka (przerwa ok. 15 min.) 10.45 Wyjazd z Wesołej spod Biblioteki

1 Praskiego Pułku – przejazd przez Trakt Brzeski - Gościniec - Fabryczna - do Dakowa

(Barek na Dakowie)

Przerwa – ok. 15-30 min. 12.00

Fabryczna, Podmokła, Janosika - przechodzi w Wołęcińską - Trakt Napoleoński - Pożaryskiego - Kajki – Kościuszkowców - Mazowiecki Park Krajobrazowy - Jagiellońska, Warszawska, Mickiewicza, 1 Praskiego Pułku

13.30-14.00 Meta - Biblioteka i OSP Wesoła – ul. 1 Praskiego Pułku 31

Piknik z ogniskiem i grillem, bookcrossing - wymienialnia książek, zajęcia dla dzieci, pamiątkowe zdjęcie 15.30-16.00 Zakończenie imprezy.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: I znów do Czerska. Stopień trudności: 1

Dystans: 76,74 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 377 m

Suma zjazdów: 240 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Fotoimpresje

Początek wycieczki przy stacji metra kabaty, potem przez Las kabacki w kierunku czerska. Po drodze kilka ciekawostek, dwa relikty wiatraków i ładne widoki. Drogi różne, asfalty ale gruntowych też było sporo.

To jest najdłuższa trasa jaką do tej poru jechałem z Warszawy do Czerska. Zakończenie także przy stacji metra na Kabatach.

W tym roku to jest moja druga wizyta na zamku.

Bilety do zamku nadal po 5 zł dla rowerzysty. 8 zł dla bez roweru. :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Po Mazowieckim Parku Krajobrazowym nad Świdrem i Mienią Stopień trudności: 1

Dystans: 40,93 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 690 m

Suma zjazdów: 1 686 m Klub_Eskapada poleca trasę rowerzystom z Warszawy Urocza trasa po lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nad Świdrem i Mienią. W sam raz na przejażdżkę w upalny dzień. Generalnie trasa łatwa, choć nad rzekami mogą się zdarzyć odcinki, gdzie trzeba przeprowadzić rower ze względu na wąską i pochyłą ścieżkę nad wysoką skarpą.

