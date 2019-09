Rowerostrada na Puławskiej zamknięta. Była przejezdna przez kilka miesięcy

Droga rowerowa wzdłuż Puławskiej, na wysokości wyścigów nagle się urywa. Na przeszkodzie by z niej korzystać stoją biało-czerwone barierki.

Ścieżka otwarta była już parę miesięcy i nagle wszędzie powstawiali bariery blokujące przejazd. To jakieś wariactwo. Nawet jak ona bylł by z azbestu to po co tak utrudniać życie rowerzystom i pieszym?! Teraz na każdym skrzyżowaniu trzeba zjechać na pasa dla pieszych. Nie wspomnę już o tym, ile musiało to kosztować - napisał do nas czytelnik, pan Marcin.