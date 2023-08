Rozbudowa dworca Warszawa Gdańska. Kolejarze budują nowy peron, będzie też tunel. Czy uda się zmniejszyć tłumy?

- Podjęliśmy decyzję, że przystępujemy do dobudowy tymczasowego, jednokrawędziowego peronu piątego od strony ul. Zajączka. Peron powinien powstać w ciągu 3-4 miesięcy. Przygotowujemy się też do opracowania dokumentacji projektowej, która pozwoli na wybudowanie drugiego przejścia podziemnego na końcu peronu. Chcemy je wybudować do końca 2025, przed rozpoczęciem prac na „średnicy” – powiedział nieco ponad miesiąc temu Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Nowy peron nr 5

Faktycznie budowa ruszyła, widać powstający nowy peron na stacji Warszawa Gdańska, ale chyba jeszcze ważniejszy będzie nowy tunel. - Problem zbyt wąskiego wyjścia z peronów ujawnia się także po przyjeździe standardowo kursujących tędy pociągów z kierunku Ciechanowa i Legionowa - mówił nam w lutym Karol Trammer, redaktor naczelny pisma kolejowego "Z biegiem szyn". Problemy były i są przede wszystkim z zejściami podziemnymi do metra. - Doszło do paradoksu, że wyjścia z peronów prowadzące tam, gdzie najwięcej ludzi chce się skierować - czyli do przejścia podziemnego prowadzącego do metra oraz tramwajów na ul. Słomińskiego - są najwęższe i blokują przepływ pasażerów - tłumaczy nam Trammer.

Krzysztof Jedynak

PKP PLK długo odbijało piłeczkę stwierdzając, że... przecież dostępne są także dwie zadaszone kładki. Ludzie głosowali jednak nogami za znacznie wygodniejszym, nawet zatłoczonym, przejściem. Kolejarze zrozumieli, że w perspektywie remontu linii średnicowej i jeszcze większego obciążenia stacji Warszawa Gdańska może dojść do jeszcze większych problemów. Peron powstaje jak widać szybko i w dobrym tempie, oby podobnie było z przejściem podziemnym, bo jak pisaliśmy niedawno już od 2025 roku zaczną się liczne utrudnienia związane z remontem linii średnicowej.