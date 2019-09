Rozbudowa pierwszej linii metra w Warszawie. Stacje Muranów i Plac Konstytucji najpóźniej w 2026 r.

Pierwszym etapem oceny ofert była ich analiza pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Następnie dokonano ich weryfikacji pod kątem doświadczenia oferentów. Było to kryterium, które w 60% decydowało o wyborze najkorzystniejszej oferty. Choć cena jednie w 40% wpływała na ocenę, to właśnie ona finalnie przesądziła o wyborze zwycięskiej pracowni. O zamówienie starały się bowiem dwie bardzo doświadczone w budowie metra firmy.

Projektanci będą musieli wykonać prace przedprojektowe oraz przygotować projekt budowlany dla dwóch stacji A12 Plac Konstytucji i A16 Muranów na I linii metra, wraz z zaprojektowaniem niezbędnej rozbudowy lub przebudowy infrastruktury towarzyszącej (tunele, wentylatornie, systemy sterowania ruchem etc.). Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowe stacje nie zaburzą kursowania metra

Zwycięzca postępowania będzie musiał przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące wpływ budowy nowych stacji na eksploatowaną linię i otoczenie. Zgodnie z założeniami dla projektantów, w czasie pracy powinno być możliwe prowadzenie przejazdów eksploatacyjnych na linii M1 oraz dążenie do utrzymania przejezdności dla komunikacji zbiorowej i indywidualnej w czasie robót na powierzchni. Dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, by umożliwić zakończenie inwestycji do 2026 roku.