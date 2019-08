Rozkład jazdy, Warszawa. Powakacyjne zmiany komunikacyjne. Od września więcej autobusów i tramwajów

Tramwaje pojadą częściej

Do harmonogramu przedwakacyjnego wrócą tramwaje. W ich przypadku, będzie to oznaczało kursowanie ze zwiększonymi częstotliwościami. Tramwaje linii: 1, 9, 17, 33 (tzw. magistralnych), przecinających na swojej trasie niemal całe miasto oraz linii 2 i 31 - w godzinach szczytu będą podjeżdżały na przystanki co cztery minuty. Pozostałe linie tramwajowe: 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35 oraz 41 będą kursowały co osiem minut – z jednym zastrzeżeniem – kursy wariantowe linii 24 Koło – Pl. Narutowicza zmienią częstotliwość z 20 na 16 minut.