Rozrasta się oferta gastronomiczna Browarów Warszawskich. Jesienią otwarcie knajpy Lewandowskiego i jednego z najdłuższych barów w Polsce

Rozrasta się oferta gastronomiczna Browarów Warszawskich. W najbliższych dniach otworzy się bowiem kilka długo wyczekiwanych knajp. Wśród nich mamy restaurację połączoną ze sports barem Roberta Lewandowskiego. Do NINE’s - 4 poziomów w zabytkowej XIX-wiecznej Warzelni - możecie wpadać na początku października. Zapamiętajcie adres: Haberbuscha i Schielego 6!

Wcześniej, bo już 24 września, przy Grzybowskiej 56 otworzy się Gastronomja - miejsce dedykowane głównie dla mięsożerców, z wyborem wolno pieczonych żeber wołowych, wieprzowych i jagnięcych oraz steków z sezonowanej wołowiny. W karcie znajdą się również klasyki kuchni polskiej.

W tym samym dniu pierwszych gości powita Food Hall Browary. Współczesna odsłona historycznych piwnic, będzie miejscem spotkań towarzyskich, nie tylko do delektowania się doskonałą kuchnią i koktajlami, ale także do spędzania wolnego czasu. Całość obiektu to aż kilkanaście różnych konceptów gastronomicznych oraz Bar Centralny - jeden z najdłuższych w Polsce. Wśród restauracji mamy: The Sushi, Dziurkę Od Klucza z OCTO Pasta Pizza i a’Panu occo?!, Silk & Spicy, The Seafood Bar, S'poke & śledzie, The sushi, Falla Wrap, Jasną Sprawę, Boston Burger, okarima Ramen i Viet Nem.