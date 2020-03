Rozrywka, a wirus - nowe procedury aleBEZPIECZNIE

Koronawirus dotarł już nie tylko do Europy, ale też do Polski. Nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja, wiadomo jednak na co zwracać szczególną uwagę, aby móc bezpiecznie korzystać z różnych form aktywności.

Ale Zebra to wyjątkowe centrum rozrywki, w którym goście mogą korzystać z wielu atrakcji jak np. paintball laserowy, czyli laser tag, mini golf z 9 dołkowym polem do gry, 4 escape roomy, bilard, stacja kosmiczna ze strefą VR i walkami robotów czy strefa ponad 30 kultowych automatów biletowych. Ponadto w Zebrze znajduje się strefa gastronomiczna z pizzą prosto z pieca i barem. Jak przy takiej ilości atrakcji i miejsc można chronić gości? Zebra stawia na dezynfekcję, zdrowy rozsądek i dobrą zabawę! „Brzmi bardzo prosto, ale działania, które podjęliśmy mogą znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo naszych gości” – mówi właściciel Ale Zebra. Od 2 do 5 razy dziennie przeprowadzana jest dezynfekcja klamek i przycisków a wszystkie atrakcje są dezynfekowane po każdorazowym użyciu. Na wejściu do lokalu goście proszeni są o umycie rąk specjalnym, dezynfekującym płynem, który jest również dostępny dla odwiedzających w kilku miejscach jak np. przy recepcji, zlewie, łazienkach, ale i przy atrakcjach. Co oprócz kontroli higieny można zrobić dla gości? „Znając drogi rozprzestrzeniania się wirusa, zdecydowaliśmy się na korzystanie z wentylacji mechanicznej zamiast klimatyzacji. W praktyce oznacza to, że powietrze z lokalu jest wyrzucane na zewnątrz, a wtłaczane świeże” – tłumaczy właściciel centrum. Pracownicy Ale Zebry zostali przeszkoleni, zwracają szczególną uwagę na stan zdrowia gości i stałe uzupełnianie płynów dezynfekujących. Co prawda nie przybijemy piątki z zebrzastą ekipą, ale możemy stuknąć się kopytem i życzyć wszystkim udanej zabawy!