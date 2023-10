Roztańczony PGE Narodowy 2023 w Warszawie. Tak wyglądała noc disco polo. Zobaczcie zdjęcia

Roztańczony PGE Narodowy 2023. Za nami noc pełna zabawy

Ubiegłoroczna edycja otworzyła nowy rozdział w historii Roztańczonego PGE Narodowego. Wydarzenie ewoluowało na każdym możliwym poziomie, dostarczając niezapomnianych chwil wszystkim uczestnikom. Jednak w roku 2023 organizatorzy obiecali jeszcze więcej - i z pewnością dotrzymali słowa.

Hasło "Wszystkie oczy na Roztańczony" towarzyszyło festiwalowi już od dłuższego czasu. To właśnie dzięki niemu organizatorzy zwracają uwagę na to, co najważniejsze dla publiczności - muzykę, która porusza serca i ciała, muzykę, która sprawia, że nie możesz przestać tańczyć.

Line-up na ten rok był naprawdę imponujący i przyciągnął zarówno miłośników muzyki dance, jak i fanów polskiej sceny muzycznej. Na wielkiej scenie PGE Narodowego pojawiły się takie gwiazdy, jak: