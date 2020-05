Rozwód a długi – jak przebiega podział majątku u zadłużonych rozwodników?

Rozwód ma ogromny wpływ na życie osobiste, ale również na sferę finansową. Plusem jest to, że w wielu kwestiach, małżonkowie mogą porozumieć się samodzielnie. Tam, gdzie nie są w stanie wypracować kompromisu, mogą zdecydować się na rozstrzygnięcie sądowe. Jednym z niewielu obszarów, na który nie mają wpływu ani oni, ani nawet sąd, jest jednak podział długów. Dla firm pożyczkowych czy banków rozstanie małżonków nie ma bowiem żadnego znaczenia – zgodnie z prawem nadal pozostają oni współkredytobiorcami lub współpożyczkobiorcami. Dlatego też rozwód oraz związany z nim podział majątku może stanowić problematyczny temat.

Rozwód a podział majątku – kto i co dostanie po rozstaniu?

Zawarcie małżeństwa, jeśli nie spisano intercyzy, powoduje powstanie ustawowej wspólności majątkowej. Oznacza to, że od tej chwili dochody małżonków, odkładane środki czy wszelkie nabywane przedmioty majątkowe (nawet gdy zakupu dokonuje tylko jeden ze współmałżonków), stanowią własność małżeństwa. Oznacza to również, że co do zasady małżonkowie wspólnie przystępują do umów kredytowych i pożyczkowych. W praktyce, bez zgody małżonka można zaciągnąć zobowiązanie tylko do określonej kwoty. W przypadku na przykład kredytu hipotecznego nie jest to możliwe, a zakupiona przy jego pomocy nieruchomość staje się oczywiście własnością obu małżonków.

W razie rozstania, małżonkowie powinni podzielić wspólny majątek samodzielnie, zgodnie z zasadą, że każdemu z nich przysługuje 50-procentowy udział. To najszybsze, najmniej problematyczne i zarazem najtańsze rozwiązanie. Droga postępowania sądowego, ze względu na relatywnie duży koszt i wysoką czasochłonność, sprawdza się jedynie przy skomplikowanych sytuacjach majątkowych.