Rusza akcja bezkontaktowej wymiany niepotrzebnych książek na nowe. Miejsce zamiany: wycieraczka przed drzwiami Waszego domu

''Nie wyrzucaj, wymień''. Warszawski antykwariat z piękną akcją

Unikat Antykwariat w Warszawie wystartował z nową akcją dla mieszkańców stolicy. - Zapraszamy do bezkontaktowej i łatwej wymiany niepotrzebnych książek, na takie, których właśnie wam brakuje albo od zawsze były na waszej liście "do przeczytania" - informują właściciele antykwariatu. I zachęcają do przejrzenia swoich domowych biblioteczek, szuflad i regałów. - Pomożecie nam, odgruzujecie mieszkanie lub półkę na książki, a w zamian dostaniecie coś nowego do czytania. Będziemy wdzięczni my oraz planeta - mówią właściciele Unikat Antykwariat w Warszawie.