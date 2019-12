Rusza Iluminacja oraz budowa sceny Sylwestra Miejskiego. Zamknięte ulice i zakazy parkowania na kilka tygodni

"Przejezdna będzie ul. Świętokrzyska na skrzyżowaniu z Nowym Światem. Ulice poprzeczne: Ossolińskich, Karowa i Królewska będą zakończone „ślepo”. Z kolei na ul. Bednarskiej wprowadzone zostaną dwa kierunki ruchu, nie będzie można natomiast na tej ulicy zaparkować" - czytamy na stronie miasta. Wprowadzony zostanie również zakaz zatrzymywania się na ul. Karowej, Królewskiej, Wierzbowej (zatoka postojowa) i Moliera (rejon pl. Teatralnego). Te same utrudnienia będą obowiązywać od 24 grudnia do 6 stycznia.

Zbliża się Boże Narodzenie, a to oznacza... świąteczną iluminację w stolicy. Miliony świateł rozbłysną już 7 grudnia tuż po zapadnięciu zmroku, na Trakcie Królewskim. Jak informuje miasto, z tego powodu w sobotę zamknięte dla samochodów będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do Miodowej. Dopuszczony będzie jedynie ruch rowerów. Ruch samochodowy na ten fragment Traktu Królewskiego wróci w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 8 na 9 grudnia.

Warszawiacy będą mogli przejechać się zabytkowymi tramwajami specjalnej linii M. Mikołajkowo-świąteczna linia w sobotę i niedzielę, 7 i 8 grudnia, a także 26 grudnia będzie przebiegać trasą: PL.NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Józefa Poniatowskiego – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Trasa W-Z – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – PL.NARUTOWICZA. W zabytkowych wagonach linii M ważne będą wszystkie rodzaje biletów ZTM.

W najbliższy weekend kursować będą również autobusy specjalnej linii M. Znajdzie się w nich mobilne studio radiowe, a podczas podróży Mikołaje będą nam wręczać prezenty m.in. bilety do parku trampolin, do kina czy do teatru. Organizowane będą także konkursy.

Autobusy linii M będą kursować w godzinach 14.00-19.00 na trasie linii 222: SPARTAŃSKA – J. P. Woronicza – F. Joliot-Curie – A. Malczewskiego – Puławska – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Senatorska – pl. Bankowy – al. „Solidarności” – BIELAŃSKA.

57. Rajd Barbórka - zmiany w komunikacji

W sobotę rozegrany zostanie również 57. Rajd Barbórka, a także Kryterium Asów na ul. Karowej. "W związku z budową i rozbiórką trybun od czwartku, 5 grudnia, od godz. 0.01 do poniedziałku, 9 grudnia, do godz. 12.00 wyłączona z ruchu oraz parkowania zostanie ul. Furmańska od Karowej do wjazdu na parking (uwaga, zamknięty zostanie także chodnik po obydwu stronach ulicy)" - informuje miasto.