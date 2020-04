Rusza kampania informacyjna ósmej odsłony akcji Żonkile na rocznicę powstania w getcie warszawskim

Hasłem przewodnim i osią kampanii jest hasło Łączy nas pamięć. W przekazie kampanii Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN najważniejsze jest rozpowszechnianie żonkila jako symbolu szacunku oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania. Kampania potrwa do końca kwietnia.

Muzeum POLIN zainicjowało akcję społeczno-edukacyjna Żonkile w 2013 r. przy z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W tym roku szykuje się szczególna jej odsłona, bo i wyjątkowe są warunki, z którymi przyszło się wszystkim zmierzyć. W sytuacji, która zmusza nas do zachowania społecznego dystansu, jeszcze bardziej trzeba docenić wartość wspólnoty i ludzkiej solidarności. Akcji Żonkile od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć". Muzeum wzywa, by w tym roku 19 kwietnia pamięć również łączyła, choć nietypowo, bo wirtualnie. Tym razem na ulicach Warszawy nie spotkamy wolontariuszy rozdających papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu. Możemy jednak upamiętnić wydarzenie w inny sposób.

Wystarczy ze strony pobrać szablon, wydrukować go i złożyć (pomoże nam w tym wideoinstrukcja). Zdjęcie z gotowym żonkilem warto opatrzeć hasztagami: #ŁączyNasPamięć oraz #AkcjaŻonkile i umieścić w mediach społecznościowych. Można też zaangażować się w akcję, dodając nakładkę na zdjęcie profilowe na Facebooku. Nakładka jest dostępna tutaj. Muzeum POLIN zachęca także do dzielenia się w sieci specjalną rocznicową grafiką, która pojawi się 19 kwietnia na jego profilach w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter. W tym przypadku również pamiętajmy o hasztagach: #ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile. Na kanale YouTube instytucji stopniowo będą pojawiać się przesłania ambasadorów akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile.

– Dlaczego warto pamiętać? Pamięć mnie tworzy. Nie pamiętając, staję się słaby. Zapominając, staję się słaby, łatwiejszy do manipulowania. Myślę, że warto bić się o swoją pamięć, pracować nad nią, szukać, czytać, oglądać, rozmawiać. To powiedziałbym moim wnukom i dlatego nie wyobrażam sobie, bym mógł zapomnieć o tym, co stało się tutaj, w Warszawie, w 1943 roku. Nigdy o tym nie zapomnę, chociaż sam tego nie przeżyłem. Pamięć nas wzmacnia. Pamięć czyni nas świadomymi. – mówi w jednym z filmów aktor i reżyser teatralny Andrzej Seweryn.

Z okazji zbliżającej się 77.rocznicy Powstania w getcie warszawskim rusza akcja Żonkile. To wcale nie tak odległa przeszłość. Mój ojciec-wówczas sześcioletni pamięta widok płonącego getta. Zróbmy wszystko, żeby nie zapomnieć. To pamięć buduje naszą tożsamość. Bez niej (że posłużę się cytatem z mojego taty) „jesteśmy jak dzieci w ciemnym pokoju”. – powiedział piosenkarz Krzysztof Zalewski

W „Tygodniku Powszechnym” (15.04), w „Newsweeku” w regionie mazowieckim (14.04) oraz w „Gazecie Stołecznej” w ramach „Gazety Wyborczej” (17.04) czytelnicy znajdą 6 naklejek z symbolicznym żonkilem, którym można podzielić się z najbliższymi, zrobić z nim zdjęcie, udostępnić je w mediach społecznościowych i w ten sposób upamiętnić zryw sprzed 77 lat.

Dodatkowym wsparciem będą reklamy w prasie. Kampania będzie miała również swój wymiar w przestrzeni miejskiej na 66 nośnikach: przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie, na metroboardach i słupach. W komunikacji miejskiej grafiki przypominające o rocznicy powstania w getcie warszawskim i akcji Żonkile będą wyświetlane w autobusach i tramwajach. Za działania odpowiada Dział Komunikacji Muzeum Historii Żydów Polskich. Zdjęcia ambasadorów wykonała Aldona Karczmarczyk/Van Dorsen Artists.

Symbol żonkila kojarzy się z postacią Marka Edelmana. To ostatni przywódca powstania jeden z ocalałych z warszawskiego getta, który co roku, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na warszawskim Muranowie. W tych niepewnych czasach kampania ma na celu wspomnienie tych, którzy ginęli bez żadnej nadziei, sami pielęgnując życzliwość, wzajemny szacunek, troskę o dobro wspólne i solidarność z potrzebującymi. Choć nie możemy się spotkać, bądźmy tego dnia razem. Niech łączy nas pamięć.