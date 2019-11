Rusza remont skrzyżowania al. "Solidarności" z ul. Szwedzką. Utrudnienia potrwają do połowy grudnia [OBJAZDY, ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW]

"Skrzyżowanie to jest niewydolne, jego przekroczenie pieszo jest bardzo utrudnione, zaś przejazd rowerem – praktycznie niemożliwy" - uzasadnia przebudowę skrzyżowania Zarząd Dróg Miejskich i zapewnia, że po zakończeniu prac miejsce zmieni się nie do poznania. Jak będzie wyglądało skrzyżowanie po remoncie?

Remont skrzyżowania ul. Szwedzka - al. "Solidarności"

Projekt zakłada przede wszystkim uproszczenie skrzyżowania. Jak podaje ZDM, wydłużone zostaną poszczególne fazy sygnalizacji świetlnej, co ma ułatwić pokonywanie drogi przez pieszych i kierowców. Zmieniony zostanie także układ pasów ruchu - wylot skrzyżowania będzie poszerzony, zlikwidowany zostanie wydzielony pas do skrętu w prawo z al. "Solidarności" w ul. Szwedzką, a wydłużony (po stronie południowej) lewoskręt.

Dzięki likwidacji pasa do skrętu w prawo możliwe będzie wyznaczenie nowego przejście dla pieszych wzdłuż al. "Solidarności". Istniejące przejście dla pieszych (prowadzące do torów przez al. "Solidarności") również zostanie zmodernizowane. Powstanie też nowy przejazd dla rowerów - w ten sposób ciągłość ścieżki rowerowej wydłuży się aż do granicy z Ząbkami.