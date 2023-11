Ruszył Jarmark Bożonarodzeniowy Warszawa 2023. Drożyzna w budkach na Podwalu. Ile kosztuje grzaniec, herbata, oscypki i inne smakołyki?

Ruszył główny Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie

Główny Jarmark Bożonarodzeniowy ruszył w piątek 24 listopada na Międzymurzu Piotra Biegańskiego – od Kolumny Zygmunta aż po Wąski Dunaj . Potrwa do 7 stycznia 2024 r. Na straganach można znaleźć rękodzieło, wytwory rzemieślnicze i artystyczne oraz kulinarne przysmaki:

Świąteczne targi w dzielnicach

Jarmarki starej Warszawy

Tradycja bożonarodzeniowych jarmarków przyszła do Polski z Niemiec. To w tym kraju, w grudniu rzeźnicy, producenci serów i cukiernicy wystawiali swoje produkty na targach. Dołączyli do nich rzemieślnicy sprzedający zabawki i wiklinowe kosze.