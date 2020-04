Ruszyła akcja #jestemoptymista

Optymizm jest nam teraz bardzo potrzebny, więc szerzmy go każdego dnia. Celem akcji jest rozpowszechnianie ducha optymizmu i przekazywanie go dalej, tak abyśmy razem stworzyli silną, optymistyczną grupę wsparcia.

#Zostańwdomu, zrób zdjęcie z napisem #jestemoptymista i pokaż je światu na swoim profilu. W sytuacji w jakiej się znalazł cały świat, akcją tą chcemy szerzyć optymizm, pozytywne myślenie, życzliwy stosunek do ludzi i otoczenia. Wysyłamy także pozytywną energię wszystkim tym, którzy nie mogą zostać w domu, a dbają o nasze bezpieczeństwo. – mówi Mariusz Pujszo, założyciel i pomysłodawca Fundacji Jestem Optymistą.

Do akcji już dołączyli się m.in. Ryszard Rembiszewski, Michał Milowicz, Mariusz Pujszo, Magdalena Matuszewska, Beata Cholewińska.

Światowy Dzień Optymisty, który obchodzimy 21 sierpnia, został powołany z inicjatywy polskiej Fundacji „Jestem Optymistą”, której założycielem i pomysłodawcą jest Mariusz Pujszo. Fundacja poprzez swoje działania pragnie nieść pozytywną ideę i zarażać ludzi uśmiechem. Fundacja JESTEM OPTYMISTĄ to organizacja non profit, która poprzez różnego rodzaju inicjatywy promuje optymizm oraz ludzi, których postawa i optymistyczne nastawienie do życia pozwalają przezwyciężyć przeciwności losu. Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności. Optymizm daje życiową odwagę, by sięgać po to, o czym marzymy i by żyć pełnią życia. Daje też inną perspektywę ułatwiającą przetrwanie trudnych chwil, które spotykają każdego człowieka. Uczy dostrzegania w sobie samym, w ludziach i otoczeniu dobrych stron i odczuwania pozytywnych emocji