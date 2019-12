Ruszyła budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM. To tutaj będą szkolić się przyszli lekarze i pielęgniarki. ''Bezpiecznie i skutecznie''

- Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych opartych o symulację pozwala nauczać studentów w warunkach jak najwierniej odwzorowujących środowisko pracy różnych specjalności medycznych. Daje to niepowtarzalną szansę na przygotowanie przyszłych pracowników ochrony zdrowia do warunków, w których będą pracowali - powiedział dr Marcin Kaczor, Kierownik CSM WUM.

Centrum Symulacji Medycznych umożliwi studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego naukę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa . CSM służyć będzie przeprowadzaniu zajęć praktycznych na symulatorach, co oznacza, że ewentualne błędy popełnione przez studentów nie będą zagrażać prawdziwym pacjentom . Młodzi ludzie będą przeprowadzać symulacje operacyjne z zakresu m.in. intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej czy urologii.

Budynek zaprojektowano jako dwie przenikające się bryły prostopadłościenne, jedna zlokalizowana równolegle do ulicy Pawińskiego, druga usytuowana równolegle do zabudowań Zakładu Patomorfologii WUM. Oba budynki będą posiadać dwie kondygnacje podziemne i pięć kondygnacji nadziemnych.

Otwarcie w 2022 roku

Wartość kosztorysowa inwestycji, która powstaje na terenie kampusu Banacha przy ul. Pawińskiego, wynosi około 160 mln złotych. Prace ziemne rozpoczęły się 28 października br. i potrwają do 6 stycznia 2020 roku. Realizacja ostatniego etapu ma potrwać od 4 maja do 30 kwietnia 2022 roku, co oznacza, że planowane otwarcie CSM to połowa 2022 roku.

''Małe'' Centrum Symulacji Medycznej WUM

Od października 2017 roku w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UCK WUM działa ''małe'' Centrum Symulacji Medycznych, na które składa się m.in. sala porodowa, sala operacyjna oraz sala szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyposażenie tych sal obejmuje m.in. symulator rodzącej, symulator dziecka 5-letniego, symulator niemowlęcia, 2 symulatory dorosłego mężczyzny, aparat do USG czy fantomy do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.