Ruszyła zbiórka dla podopiecznych warszawskiego ZOO. Potrzebne są żołędzie i orzechy

Również w tym roku, wzorem poprzednich lat, warszawiacy mogą dostarczyć do stołecznego ZOO żołędzie i orzechy jako przekąski dla tamtejszych zwierząt. Akcja trwa do momentu uzbierania: 2000 kg żołędzi, 200 kg orzechów laskowych i 200 kg orzechów włoskich. Kasztany, z uwagi na to, że zwierzęta ich nie jedzą, nie będą przyjmowane. Przysmaki można dostarczać codziennie w godzinach 7-19 przy wejściach do ZOO od strony ul. Ratuszowej i mostu Gdańskiego.

Orzechy są przysmakiem papug i małp, szczególnie pawianów. Żołędzie natomiast jedzą żubry i jelenie sika, a podjadają nawet szympansy, bongo i żyrafy. Niedźwiedzie nie pogardzą ani żołędziami ani orzechami. Część zbiorów trafia do Ptasiego Azylu – ośrodka rehabilitacji krajowych ptaków. A nie wszyscy wiedzą, że żołędzie mogą być też świetnym lekarstwem dla zwierząt w razie zaburzeń trawiennych - wyjaśniają przedstawiciele ZOO.