Ryanair ogłasza rekordowy rozkład lotów. Dla pasażerów bilety w promocyjnej cenie

W środę (21 września) Ryanair zaoferował swoim klientom szeroki wybór lotów z Polski. Rekordowy rozkład dotyczy zimy 2021/2022. To jednak nie koniec nowości. Pasażerowie mogą już zarezerwować długo wyczekiwany wyjazd w jednym z 25 nowych kierunków.

– Z okazji ogłoszenia 25 nowych tras, Ryanair wprowadził do sprzedaży bilety na podróż do listopada br. w cenie od 89 zł. Rezerwacji lotów w promocyjnych cenach można dokonać jedynie na www.Ryanair.comdo czwartku (23 września) do północy. Aby zdążyć, najlepiej wejść na Ryanair.com już teraz – zachęca Michael O’Leary z Ryanaira. – Miłośnicy letnich wakacji zimą zapewne wybiorą Amman, Agadir, Maltę, Lizbonę i Walencję, natomiast wielbiciele city break’ów - Sztokholm, Billund lub Helsinki.