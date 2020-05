Ryanair wznawia loty z Warszawy. Dokąd będzie można polecieć z Modlina już latem?

Ryanair postanowił nie oglądać się na innych i już teraz podjął pierwsze, ważne decyzje. Tanie linie zapowiedziały, że od 1 lipca przywróci do 40 proc. swoich lotów. Dzięki temu mogłyby obsługiwać prawie tysiąc lotów dziennie, pokrywając tym samym 90 proc. swoich tras sprzed pandemii koronawirusa. Jest jednak jeden warunek - wznowienia działalności będzie możliwe jest zostaną zniesione ograniczenia na lotniskach oraz te dotyczące podróżowania wewnątrz Unii Europejskiej.

Dla zmniejszenia ryzyka zarażenia koronawirusem, pasażerowie Ryanair będą musi zastosować się do dodatkowych środków bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o ograniczenie liczby przewożonych bagaży rejestrowanych, odprawianie się online, zapisanie karty pokładowej w smartfonie. Konieczne będzie poddawanie się pomiarowi temperatury na lotnisku i noszenie masek przez cały czas podróży. Dotyczy to zarówno terminala, jak i pokładu samolotu.

Co więcej, Ryanair będzie wymagał od pasażerów podróżujących w lipcu i sierpniu wypełnienia ankiet dotyczących długości pobytu, podania adresu pobytu w kraju Unii Europejskiej.

Loty z Modlina

Na stronie przewoźnika dostępne są już bilety na loty od początku lipca z podwarszawskiego lotniska w Modlinie. Ryanaira oferuje 54 kierunki do wyboru. Bilety zaczynają się już 29 zł. Jeśli macie ochotę na wakacyjną podróż to do wyboru są między innymi takie miejsca: