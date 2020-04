Rząd będzie znosić zakazy związane z koronawirusem. "Odmrażanie gospodarki" ruszy za kilka dni

Koronawirus w Polsce - jak długo potrwają zakazy i obostrzenia?

- Będziemy powoli od 19 (kwietnia) odmrażać gospodarkę. Myślę, że to jest dobra wiadomość, jeśli patrzymy na wartości, jak wygląda koszt tej izolacji – powiedział minister Szumowski na antenie RMF FM.

Według ministra zdrowia, koszt "zamrożenia" państwa wynosi obecnie 10 mld złotych dziennie lub na dwa dni. Zaznaczył jednak, że nie może to być powodem do podejmowania pochopnych decyzji o zniesieniu obostrzeń, ponieważ gdyby nie one, w Polsce byłoby o wiele więcej zachorowań.

Jak tłumaczył minister zdrowia, narodowa kwarantanna spełniła swoją funkcję. Według wyliczeń Szumowskiego, gdyby Polacy nie potraktowali poważnie rządowych zaleceń dotyczących domowej izolacji, w kraju mogłoby być dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chorych.