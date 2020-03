Rząd wprowadzi zakaz wychodzenia z domu dalej niż 200 metrów? Wkrótce konferencja premiera

Rząd szykuje się do wprowadzenia nowych zakazów w związku z epidemią koronawirusa. We wtorek popołudniu szczegóły przedstawić ma Mateusz Morawiecki na specjalnej konferencji prasowej. - Cała państwowa orkiestra, wszystkie instytucje legislacyjne związane z władzą wykonawczą, ale także samorządowe musimy grać do jednej bramki i starać się wypracować najlepsze możliwe rozwiązania w tych realiach, w których się poruszamy - mówił premier.

Wstępne projekty były konsultowane w ramach poszczególnych ministerstw. Odbyły się także telekonferencje z samorządowcami. Jakich zakazów należy się spodziewać? Premier sugeruje, że nowe obostrzenia związane są z sytuacją z ostatniego weekendu. W ciepłe dni mieszkańcy chętnie wyjeżdżali na spacery: do parków, do lasów czy za miasto. W związku z tym, że na leśnych ścieżkach pojawiały się duże skupiska ludzi, rząd - najprawdopodobniej - będzie chciał ograniczyć możliwość tego typu wyjść.