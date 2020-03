Rząd wprowadził zakaz ruchu lotniczego w Polsce. Samoloty nie polecą do 11 kwietnia

Rząd wprowadził zakaz ruchu lotniczego w Polsce, a także z Polski (dotyczy połączeń zagranicznych) do 19 kwietnia. Zarządzenie w tej sprawie, podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego, ukazało się w Dzienniku Ustaw. "Wprowadza się zakaz wykonywania lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk lotów międzynarodowych przewożących pasażerów" - czytamy. Obostrzenia dotykają - co oczywiste - warszawskich lotnisk: Chopina i Modlin.

Z zarządzenia wyłączone są połączenia realizowane w ramach programu "Lot do domu" przez narodowego przewoźnika - LOT. Odbywać się będą także loty władz ze statusem HEAD, zamówione na zlecenie premiera, towarowe, pocztowe oraz takie, których celem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.

Na rozporządzenie zareagowały już linie lotnicze. System sprzedaży biletów - do 19 kwietnia - zawiesił narodowy przewoźnik - LOT. Swoje bazy w Polsce aż do 1 maja zamknął także Wizz Air. Loty zawiesił również Ryanair: - Obecnie nie spodziewamy się wznowienia lotów w kwietniu i maju, ale będzie to zależeć od instrukcji rządowych, do których się będziemy stosować – napisał w komunikacie Michael O’Leary, prezes Ryanaira.