Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-y. Informują o nowych ograniczeniach w związku z koronawirusem

"Wszyscy, którzy spotkają się z koronawirusem, łapią go"

"Od 25.03 rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Więcej informacji https://www.gov.pl/koronawirus/ZasadyBezpieczeństwa"" #ZostanWDomu - SMS-y takiej treści rozsyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w ramach systemu AlterRBC. Wcześniej spod tego samego numeru mieszkańcy zagrożonych rejonów otrzymywali wiadomości np. o porywistym wietrze czy fali wezbraniowej na Wiśle. Tym razem akcja SMS-owa dotyczy całej Polski.

Akcja powiązana jest z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, o którym więcej piszemy TUTAJ. W skrócie, na mocy postanowienia ministra wprowadzono zakaz przemieszczania się (w grupach powyżej dwóch osób), z wyłączeniem:

dojazdu do pracy,

pomocy wolontaryjnej związanej z pandemią koronawirusa

załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (np. wyjście na zakupy czy po lekarstwa).

Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. Nadal obowiązują wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Nowe przepisy obowiązują do 11 kwietnia. Za ich złamanie grozi nam mandat do 5 tys. zł.