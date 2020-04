S17 Warszawa - Lublin. Drogowcy układają beton pod drugą nitkę ekspresówki. Kiedy otwarcie?

Trasa Łazienkowska do remontu. Wiadukty są w złym stanie technicznym. Koszt: ok. 10 mln zł

Trasa Łazienkowska to jedna z głównych arterii Warszawy. Niestety, jej poszczególne elementy wymagają naprawy. W najbliższym czasie remont czeka wiadukt na odcinku ul. Ostrobramskiej do Al. Stanów Zjednoczonych. Musi on przejść kompleksowe odświeżenie z uwagi na zły stan technicz...