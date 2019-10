S7 - dłuższa ekspresówka z Warszawy w góry. Nowy odcinek "Zakopianki" i roboty na trasie

W sobotę drogowcy otworzyli odcinek „Zakopianki” ze Skomielnej Białej do Rabki (6 km). Droga, w połowie podwieszona na wiaduktach, jest częścią ekspresowej trasy S7. Kolejny górski odcinek Lubień – Naprawa (7,6 km) ma być gotowy jeszcze w tym roku. Do zakończenia ekspresowego odcinka „Zakopianki” brakuje jeszcze tunelu, którego budowa jest mocno opóźniona. Tam zakończenie prac planowane jest dopiero na koniec 2021 roku.

Ekspresowa S7 łączy Warszawę z Tatrami. Już teraz dojazd ze stolicy do Zakopanem skrócił się co najmniej o kwadrans. Na dziś trasę o długości niecałych 400 kilometrów pokonujemy (bez korków) w miej więcej pięć i pół godziny. Wraz z oddawaniem kolejnych odcinków „ekspresówki” czas przejazdu powinien się znacznie skrócić.

Budowa S7 na południe od Warszawy

Na razie kierowcy mają do dyspozycji 220 kilometrów wygodnej „ekspresówki” w góry. Kolejne odcinki powinny być regularnie oddawane do użytku, ale kłopot zaczyna się już pod Warszawą. Tam ponad dwa lata temu wybrano wykonawców 30-kilometrowego fragmentu do Grójca. Prace podzielono na trzy odcinki. Tylko na jednym z nich trwa już budowa (od lutego). Na odcinku najbliżej Warszawy GDDKiA pożegnała się z dotychczasowym wykonawcą. Nowy przetarg trwa, umowa z nowymi budowniczymi ma zostać podpisana w lutym 2020 roku. Oznacza to, że termin – kwiecień 2021 – na pewno nie zostanie tu dotrzymany.