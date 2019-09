S7. Wylotówka z Warszawy: drugie podejście. Tunele pod Bemowem i Bielanami oraz nasyp koło cmentarza

- Wlot do Warszawy potrzebuje interwencji – przyznał minister Andrzej Witel. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz drugi rozstrzygnęła przetarg na koncepcję ekspresowej wylotówki z Warszawy (S7). Firma TFP, która poprzednio wygrała, wycofała się przed podpisaniem umowy. Wtedy miała dostać 3,4 mln zł.

- Chcemy jak najmniej narozrabiać – przyznaje Mariusz Paleczek, prezes Value Engineering Sp. z o. o. To jego firma podejmie się stworzenia koncepcji najtrudniejszej wylotówki z Warszawy. Dostanie za to 700 tys. zł więcej niż TFP (4,1 mln zł). Droga przechodzić będzie przez silnie zabudowane obszary Bemowa i Bielan, a potem tuż przy chronionym obszarze Kampinosu.

Najtrudniejsza wylotówka z Warszawy

Value ma rok na przygotowanie całościowego projektu. Wiadomo, że droga będzie miała 12,9 kilometra i zacznie się od nowego węzła N-S (skrzyżują się tam drogi S7 i S8), gdzie będzie szła wiaduktem. Dalej, od zachodu ominie Fort Bema i zanurkuje w długim na 1,1 km tunelu. Wynurzy się przy lotnisku Babice, gdzie (na powierzchni) zaplanowano węzeł gen. Maczka.

Później przewidziano drugi – kilometrowy – tunel oraz estakadę przed ul. Arkuszową. Wynurzy się” przy lotnisku Babice. Tam znajdzie się węzeł „gen. Maczka”. Następnie droga szybkiego ruchu schowa się w kolejnym tunelu (1123 m), by przed ul. Arkuszową przenieść się na estakadę. Tam zaplanowano węzeł z trasą mostu Północnego. Ostatni warszawski węzeł Wólka Węglowa znajdzie się na wysokości ul. Wóycickiego.