S7 z Warszawy do Kiełpina. "Wylotówka" ze stolicy i dwa kilometrowe tunele pod Bemowem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na opracowanie projektu budowy drogi ekspresowej S7 między Kiełpinem a Trasą Armii Krajowej (S8) w Warszawie. To kluczowa droga dla Warszawy, która jednak nie ma szczęścia. Od lat nie udało się dokończyć prac projektowych, ale teraz widać światełko w tunelu.

- Północny wylot i wjazd do Warszawy. To odwieczne wąskie gardło i wielogodzinne korki dla wszystkich mieszkających w miejscowościach podwarszawskich, codziennie dojeżdżających do pracy, ruchu tranzytowego i miejskiego. Rozwiązanie tego problemu komunikacyjnego, jest światłem w tunelu dla wszystkich kierowców. W najbliższych latach, w końcu doczekamy się rozwiązania tego problemu. Dziękuję wszystkim samorządowcom za współpracę, w opiniowaniu przyjętych rozwiązań. Liczę na dalszą współpracę przy realizacji tych projektów - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. GDDKiA.