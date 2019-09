S8 Janki - Mszczonów. GDDKiA zapewnia, że w ciągu miesiąca trasa będzie skończona

Odcinek drogi ekspresowej S8 Paszków - Radziejowice to główna trasa wylotowa z Warszawy w kierunku południowo-zachodnim. Na jej otwarcie i udostępnienie bez ograniczeń w ruchu kierowcy czekają od wakacji. Nowy, ponad 21 kilometrowy odcinek trasy S8 Warszawa - Wrocław ma być ostatecznie gotowy w I połowie października.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. nr 721 w Wolicy (Radziejowice – Paszków) to ostatni etap realizacji drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Warszawy.

Prace powinny były zostać zakończone już w wakacje, jednak nadal prowadzone są prace wykończeniowe na jednej nitce drogi S8, drugą kierowcy podróżują w obu kierunkach z ograniczeniami prędkości. Z ostatnich zapowiedzi GDDKIA wynika, że S8-ką z Warszawy pojedziemy na początku października, wtedy ostatecznie powinny zakończyć się prace odbiorowe i zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie.