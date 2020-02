Sadie Best Western na Krakowskim Przedmieściu. Kolejny hotel w pobliżu Starego Miasta

"Boom" hotelowy trwa w Warszawie w najlepsze. Inwestorzy praktycznie co miesiąc informują o nowym, planowanym obiekcie. Hotele budowane są na Służewcu Biurowym, w biznesowym centrum na Woli, a także w ścisłym centrum.

Po otwarciu, w zeszłym roku, Hotelu Europejskiego oraz Motel One na Tamce, przyszła kolej następne budowy. Przy Miodowej, w Pałacu Branickich, powstaje ekskluzywny Autograph Collection spod znaku sieci Marriott. Teraz kolejna znana sieć - Best Western - również dokłada się do stołecznej oferty hotelowej. Sadie Best Western - pierwszy hotel tej marki w Warszawie - otworzy się przy Krakowskim Przedmieściu 4, w miejscu dawnego hotelu Harenda. Jak poinformowali inwestorzy, remont już trwa. Po otwarciu, w połowie roku, we wnętrzu znajdzie się 66 eleganckich pokoi.