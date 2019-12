Samochód wjechał do przejścia podziemnego metra. Niecodzienna sytuacja na stacji Stokłosy. ''Do ilu ograniczenie w metrze?''

''Szukanie miejsca parkingowego weszło na nowy poziom''

Zdjęcie auta zaparkowanego na stacji metra szybko obiegło sieć. ''Do ilu ograniczenie w metrze?'', '"Czyżby szukanie miejsca do parkowania weszło na nowy poziom?'', ''Przecież jakoś do metra dojechać trzeba'', ''Samochodoza. Groźna choroba'', ''To mój Dymitr z Ubera. Zamówiłem pod metro, podrzucił mnie pod same bramki. Ode mnie 5 gwiazdek, nie wiem o co wam chodzi'', ''Bezpłatny parking podziemny'', "Na przypale albo wcale'' - komentowali internauci. Mimo wielu ironicznych komentarzy, wszyscy zastanawiali się nad jednym: jak doszło do całego zdarzenia? Przecież do stacji metra zazwyczaj prowadzą schody. Wyjaśniamy więc jak to możliwe, że na stację Stokłosy wjechał samochód.