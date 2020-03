Samoloty z Chin wylądowały na lotnisku Chopina. W środku prawie 2 miliony maseczek, kombinezony i gogle

- Z lotnisk w Pekinie i Szanghaju wystartowały dwa samoloty z zakupionymi przez Polskę materiałami ochronnymi dla służby zdrowia. Na pokładzie każdego tony paczek. Dziś popołudniu powinny być już w Warszawie - poinformował w czwartek rano prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Pierwszy z nich wylądował na lotnisku Chopina ok. godz. 10, drugi kilka godzin później. W sumie na ich pokładach do Polski przewieziono 1,7 mln paseczek, ponad 400 tys. rękawic, 40 tys. kombinezonów oraz 10 tys. gogli. Wszystko to za kwotę pięciu milionów złotych zakupiła Agencja Rozwoju Przemysłu, Agencja Rezerw Materiałowych i KGHM Polska Miedź. To środki przekazane na walkę z koronawirusem przez spółki Skarbu Państwa.