Samsung zadba o czystość powietrza

AX40R3030WM to najmniejszy model z rodziny oczyszczaczy Samsung, przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni 40 m2 (311 m3/h CADR).

Jego funkcjonalny i nowoczesny design został wyróżniony nagrodą IF Design Award. Oczyszczacz może pracować w trybie manualnym lub automatycznym, samodzielnie dobierając prędkość pracy do poziomu zanieczyszczeń wychwyconych przez czujnik. Po włączeniu w tryb sleep przygasi wyświetlacz i zmniejszy obroty do minimum, emitując wyłącznie 20dB dźwięku - możemy więc spać spokojnie nawet wtedy, gdy oczyszczacz stoi zaraz obok łóżka. O jakości powietrza informuje nas 4-kolorowy wyświetlacz, dlatego zawsze wiemy, czy powietrze w naszym domu jest dostatecznie czyste. Programator czasowy, blokada rodzicielska, wygodny uchwyt i inne udogodnienia zapewniają maksymalny komfort użytkowania.

AX60R5080WD

AX90R7080WD

Filtracja powietrza

Filtr węglowy

Filtr HEPA

Komfortowa obsługa

Inteligentny wyświetlacz

Aplikacja Smart Things

Przydatne udogodnienia

Blokada rodzicielska uniemożliwia przypadkową zmianę ustawień. Tę funkcję docenią w szczególności rodziny z małym dzieckiem.

Programator czasowy (timer) pozwala wybrać czas automatycznego włączenia lub wyłączenia oczyszczacza.

Chowane kółeczka i uchwyty ułatwiają przemieszczanie urządzenia, np. na noc do sypialni.

Wskaźnik wymiany filtrów poinformuje nas, gdy nadejdzie odpowiedni moment na zamontowanie nowego zestawu.

Air Sensing Light delikatnie oświetla pomieszczenia, pełniąc rolę lampki nocnej dla dziecka.

Nowoczesny design

Podsumowanie