Czasy, gdy wiadomości w sieci można było redagować bez polskich znaków odeszły, na szczęście, do przeszłości. Pisząc w sieci, zwracaj uwagę na poprawność gramatyczną, ortograficzną i styl. Unikaj mieszania ze sobą wIeLkIch i mAłyCH LiTeR. Pisząc w sieci, zadbaj także o to, aby wypowiedź była sformułowana w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy lub odbiorców.

Savoir-vivre to zestaw zasad dobrego wychowania, które regulują to. jak powinniśmy odnosić się do innych, jak zachowywać się w różnych sytuacjach i co powinniśmy zrobić, jeśli ktoś w naszej obecności owych zasad nie przestrzega. Wymogi etykiety stosują się jednak nie tylko do sytuacji w życiu codziennym, ale także w sieci. Oto podstawowe reguły zachowania w Internecie.