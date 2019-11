Schmitz Cargobull - lider wśród producentów naczep

Historia marki Schmitz Cargobull

Firma Schmitz Cargobull AG jest prawdziwym weteranem na rynku produkcji naczep ciężarowych, gdyż jej historia sięga ponad wiek wstecz. Pierwszy zakład powstał w 1892 r. w niewielkiej niemieckiej miejscowości Altenberge, z inicjatywy Heinricha Schmitza.

Początek miał miejsce zaledwie kilka lat po wyprodukowaniu pierwszego pojazdu z silnikiem spalinowym, jednak jego pierwotna produkcja nie miała związku z obecnym profilem działalności. Obecny lider wśród producentów naczep z charakterystycznym, czerwono-niebieskim logo rozpoczynał od produkcji… podków.

Kuźnia Schmitza zajmowała się też naprawami pojazdów konnych, które w tamtych latach dominowały na drogach. Zmiany profilu z usługowego na produkcyjny dokonano w pierwszych latach XX wieku. Początkowo w zakładzie powstawały wozy konne, a od lat 20-tych ubiegłego wieku - naczepy Schmitz.

Pierwszy model siodłowy zjechał z taśmy w 1928 roku. Od tego czasu przez kolejne sto lat produkcja firmy ulegała stałemu rozwojowi, doskonaleniu i rozszerzaniu asortymentu. Obecnie marka Schmitz Cargobull jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych na świecie w branży transportowej.

Naczepy Schmitz - szeroka gama modeli

Ponad 125 lat działalności na rynku naczep ciężarowych sprawiło, że obecna oferta tego producenta jest nie tylko bardzo bogata, ale też urozmaicona. Jako lider wśród producentów naczep dostarcza klientom najlepsze rozwiązania, dostosowane do przewozów różnych typów towarów.

Produkcja firmy jest skoncentrowana na wytwarzaniu naczep przeznaczonych do transportu żywności oraz ładunków, które wymagają zachowania szczelności, niskich temperatur czy zachowania bezpieczeństwa. Szeroka gama modeli obejmuje również skrzynie otwarte i kontenery, zarówno te, które mają uniwersalne zastosowanie jak i przystosowane do transportu konkretnych wyrobów (np. napoje, rolki stali czy papier w belach).

Naczepy kurtynowe

Naczepy kurtynowe są konstrukcjami plandekowymi, które różnią się od tradycyjnych rozwiązań sposobem otwierania wnętrza skrzyni ładunkowej- odsuwania bocznej firanki oraz suwania dachu. Innowacyjnym rozwiązaniem, które wprowadził w swoich modelach Schmitz Cargobull jest wyeliminowanie problematycznego deskowania, którego demontaż i ponowny montaż zajmowały wiele czasu. Jego funkcje przejęły stalowe kable i aramidowe pasy wzmacniające konstrukcję. Zastosowana plandeka Power Curtain jest też bardzo odporna na rozcięcie, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie ładunku.

Naczepy kontenerowe

Naczepa Schmitz z zabudową kontenerową SKO ma uniwersalne zastosowanie, co wynika z jej charakterystycznej, zamkniętej konstrukcji. Modele tej marki powstają z wykorzystaniem opatentowanej technologii panelowej FERROPLAST. Dzięki niej zabudowa jest odporna na dyfuzję pary wodnej i charakteryzuje się doskonałymi parametrami izolacyjnymi. Dodatkowym atutem jest samonośna konstrukcja naczepy, które oferuje znacznie więcej przestrzeni wewnętrznej przy zachowanych zewnętrznych standardach wymiarowych.

Wywrotki

Chociaż firma Schmitz Cargobull specjalizuje się w produkcji naczep w jej asortymencie znalazły się też wywrotki SKI. Są to zarówno konstrukcje aluminiowe jak i stalowe, które – dzięki odmiennym właściwościom materiału – znajdują zastosowanie w transporcie różnych substancji sypkich. Są przystosowane do przewozu piachu, gruzu, kamieni, asfaltu, szlamu, płodów rolnych czy materiałów opałowych. Skrzynie wywrotek są produkowane w kilku wariantach pojemności. Ich produkcja odbywa się z zakładzie w niemieckiej miejscowości Gotha.

Naczepy chłodnicze i izotermiczne

Produkowane przez Schmitz Cargobull naczepy chłodnicze i izotermiczne SKO są przystosowane do transportu towarów, które wymagają specjalnych warunków temperaturowych. Cechą charakterystyczną tych naczep jest umieszczenie ich na samonośnym nadwoziu. Zaletą takiej konstrukcji jest znacznie mniejsza masa własna w stosunku do podobnych pojazdów na bazie ramowej. Wpływa to nie tylko na prowadzenie pojazdu, ale też na jego ładowność spalanie paliwa. Obok gotowych konstrukcji firma produkuje też zabudowy izotermiczne i chłodnicze przeznaczone do lekkich ciężarówek o DMC od 3 do 26 t.

Zalety naczep Schmitz

Asortyment naczep produkowanych przez firmę Schmitz Cargobull jest bardzo bogaty i zróżnicowany, zarówno pod względem przeznaczenia, jak i pojemności czy ładowności. Poza modelami kurtynowymi, chłodniami czy wywrotkami z charakterystycznym logo jeżdżą też naczepy o budowie skrzyniowej oraz przyczepy. Wiele z nich można znaleźć w ofercie firmy KM Import, która specjalizuje się w dystrybucji ciągników siodłowych oraz naczep dla firm transportowych.

Szeroka gama modeli to nie jedyna zaleta, jaką wyróżniają się produkty tej marki. Do cech, które są decydują o ich wyjątkowości i budzą zaufanie klientów można zaliczyć:

· produkcję w oparciu o innowacyjne technologie i opatentowane materiały (plandeka Power Curtain, panele FERROPLAST),

· rozwiązania techniczne, które usprawniają załadunek i wyładunek (wyeliminowanie deskowania w naczepach kurtynowych),

· konstrukcje samonośne, które zmniejszają masę własną pojazdu,

· większą kubaturę przestrzeni załadunkowej przy zachowaniu obowiązujących wymiarów,

· wysokiej jakości ogumienie, które redukuje koszty eksploatacji,

· wysoki poziom szczelności zabudów chłodniczych i furgonowych,

· uniwersalność zastosowań,

· telematyka

Naczepy Schmitz i usługi serwisowe w ofercie KM Import

Dystrybucję produktów Schmitz Cargobull prowadzi firma KM Import, która specjalizuje się w sprzedaży oraz wynajmie samochodów ciężarowych i naczep. Rozbudowana oferta obejmuje również autoryzowany punkt serwisowy modeli tej marki:

· naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne i bieżące,

· naprawy powypadkowe z rozliczeniem bezgotówkowym,

· przeglądy półroczne na potrzeby zachowania gwarancji,

· przeglądy certyfikatu zabezpieczenia ładunku XL.

Dzięki ofercie KM Import klient otrzymuje gwarancję wsparcia technicznego w okresie użytkowania. Właściciele firm przewozowych i spedycyjnych znajdą tu zarówno najlepsze naczepy kurtynowe, jak i furgonowe, skrzyniowe czy samowyładowcze wywrotki Schmitz.