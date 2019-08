Ścieżka dla mazowieckich innowatorów - na przedsiębiorców i naukowców z regionu czeka 600 mln zł dofinansowania

Od 23 sierpnia trwa nabór do nowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Ścieżka dla Mazowsza. W jego ramach na dofinansowanie innowacyjnych projektów przeznaczonych zostanie aż 600 mln zł. W puli ogólnokrajowej do wydania na innowacje NCBR ma również 1,63 mld zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Mazowieckie jest w czołówce województw pod względem wykorzystania środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którymi dysponuje NCBR. Od zeszłego roku UE traktuje Mazowsze nie jako jeden szybko bogacący się region, ale jako dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta ma pozwolić regionowi korzystać z większych Funduszy Unijnych po 2020 roku i realizować skuteczniejszą politykę rozwoju zarówno dla bogatszego obszaru metropolitalnego, jak i uboższych części regionu. W Regionalnej Strategii Innowacji województwa wskazano cztery specjalizacje i są to: Bezpieczna żywność, Inteligentne systemy zarządzania, Nowoczesne usługi dla biznesu oraz Wysoka jakość życia. Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzebę rozwoju wspomnianych obszarów NCBR uruchomiło nowy konkurs Ścieżka dla Mazowsza, w którym nabór trwa do 23 września.O zasadach aplikowania do konkursu eksperci NCBR opowiedzą w trakcie najbliższego spotkania NCBR dla Firm – Wsparcie przedsiębiorców z POIR 29 sierpnia w Warszawie.

Ponad 2 mld zł na projekty z mazowieckiego w 2018, teraz szansa dla kolejnych

Ścieżka dla Mazowsza jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, które jako miejsce realizacji projektu badawczo-rozwojowego wskażą ten region. O wsparcie ubiegać się mogą również konsorcja przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw i jednostek naukowych, przy czym liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które będzie go prowadzić na terenie mazowieckiego. W swoich głównych założenia jest to konkurs bardzo zbliżony do Szybkiej Ścieżki, jednak ocenianych jest znacznie mniej kryteriów, co stanowi kolejne udogodnienie dla wnioskodawców.

Przy wsparciu NCBR przedsiębiorstwa z mazowieckiego tylko w ubiegłym roku realizowały aż 773 projekty na łączną kwotę 2 mld zł. Wśród beneficjentów są między innymi założyciele firmy Triggo, którzy od podstaw stworzyli polski elektryczny samochód przyszłości. Ma to być pojazd, który zrewolucjonizuje nasze drogi, łącząc najlepsze cechy motocykla i samochodu w jednym. Rozmiarami i lekkością nawiązuje do tego pierwszego, a dzięki wygodnej kabinie zaoferuje komfort zbliżony do tego drugiego. Pojazdu nie będzie trzeba kupować na własność. Każdy będzie za to mógł go wynająć w nowoczesnym modelu car-sharing. Ma być bezpieczny, mały i zwrotny. Twórcy zapowiadają premierę kolejnej serii prototypów jeszcze w tym roku. Podczas warszawskich warsztatów przedstawiciel firmy opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu i realizacji projektu.

Duży wybór konkursów w ramach Szybkiej Ścieżki

W trakcie spotkania NCBR dla Firm. Wsparcie przedsiębiorców z POIR uczestnicy będą mogli również zapoznać się z zasadami popularnego już konkursu Szybka Ścieżka, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jego ramach o dofinansowanie mogą ubiegać się duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu dopuszczono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Aplikujący do Szybkiej Ścieżki przedsiębiorcy mogą otrzymać od kilkuset tysięcy do 200 mln zł dofinansowania na działalność rozwojową i tworzenie innowacyjnych projektów biznesowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 procent wartości ich projektu. Pozostałe 20 procent musi pochodzić ze środków własnych. Nabór do konkursu rozpocznie się 16 września.

Nowością w tym roku są również dwa konkursy tematyczne w Szybkiej Ścieżce: pierwszy dedykowany jest projektom z zakresu technologii kosmicznych, drugi technologii tworzyw sztucznych (w obu konkursach nabór wniosków w terminie 2 września - 15 listopada). Trwa także nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (termin zgłaszania upływa 29 listopada). Łączny budżet konkursów dla przedsiębiorców w drugiej połowie 2019 roku to 1,63 mld zł.

Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz bezpośrednich rozmów z ekspertami, w trakcie których dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie uzyskane z NCBR, jak je uzyskiwać i rozliczać.

• Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

• Szczegółowy program spotkań NCBR dla Firm – Wsparcie przedsiębiorców z POIR jest dostępny na stronie www.NCBRdlaFirm.pl.

• Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się czy ma szanse na dofinansowanie skorzystaj z Asystenta Innowacji.

• O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pod pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.