Ścieżki nordic walking do 14 km od Warszawy. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 28 - 29 października

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w okolicy Warszawy? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać z Warszawy na nordic walking. Na ten weekend przygotowaliśmy szlaki w odległości do 14 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking z Warszawy

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 14 km od Warszawy. Zobacz, czy szlak polecany przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Warszawy. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Warszawski Ujazdów i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,95 km

Czas trwania marszu: 47 min.

Przewyższenia: 240 m

Suma podejść: 1 389 m

Suma zejść: 1 287 m Mar.now poleca trasę mieszkańcom Warszawy W jednym z najstarszych i najciekawszych zakątków miasta, zacisznych i wydaje się - żyjących swoim życiem - każdy znajdzie coś dla siebie, nawet w najbardziej upalne wakacyjne dni. Naszą trasę rozpoczynamy poniżej skarpy wiślanej, naprzeciwko Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rozbrat. Tu, w parkowych alejkach, kierując się w stronę Trasy Łazienkowskiej, przechodzimy (nawet dosłownie) przez szpaler fontann wzdłuż głównej alei parkowej. To teren dawnego Centralnego Parku Kultury, łączący teren dawnych ogrodów Frascati z Powiślem, dzisiejszy Park im. E. Rydza-Śmigłego, swoista "mekka" rolkarzy i deskorolkarzy. Jest tu wrotkowisko i liczne ścieżki dla rowerzystów. Dociekliwi mogą wypatrzeć bliżej ul. Czerniakowskiej pomnik Jana Nowaka Jeziorańskiego, siedzącego na ławeczce parkowej, który mieszkał w najbliższym sąsiedztwie parku.

Po prawej stronie, idąc równolegle do Rozbrat, mijamy stary gmach słynnego nie tylko w Warszawie liceum i gimnazjum im. S. Batorego, założone w 1918 r. Wśród wybitnych pedagogów, jakimi zawsze szczyciła się ta szkoła był też Wojciech Mann, który tu uczył angielskiego, a szkołę ukończyli m.in. kompozytor Witold Lutosławski, K.K. Baczyński, J. Bytnar Rudy, Andrzej Łapicki, Lucjan Szołajski, K.T. Toeplitz, W. Eichelberger, M. Englert, A. Michnik, D. Olbrychski, A. Holland, E. Bem, M. Środa, G. Torbicka, D. Wellman, H. Lis, A. Wagner, J. Pochanke, B. Sadowska, M. Figurski, A. Mucha i wielu uznanych profesorów i architektów oraz wielu polityków i dziennikarzy.

Przechodząc pod Trasą Łazienkowską zostawiamy za plecami tzw. "warszawski Malbork", monumentalny gmach, wzorowany na zamku, należący do szkoły katolickiej i katolickiej radiostacji. Po lewej stronie zostawiamy gmach Radiowej Trójki - Programu III Polskiego Radia i stadion lekkoatletyczny Agrykola wraz z jego infrastrukturą (restauracja) i udajemy do głównej alejki rowerowej Parku Agrykola, po której co roku w maju poprowadzona jest trasa Biegu Senatu na 5 km i gdzie często odbywają sie koncerty i imprezy plenerowe. Skręcamy w lewo, za plecami mając Trasę Łazienkowską, po prawej na wysokiej skarpie - Zamek Ujazdowski, w którym mieści się Centrum Sztuki Współczesnej (pierwotnie wczesnobarokowy, zbudowany przez Zygmunta III Wazę, w miejscu zamku Bony Sforzy, od 1809 r. był tu szpital wojskowy, potem psychiatryczny i gruźliczy). Przecinamy kanałek ujazdowski, by wzdłuż niego dojść do ul. Czerniakowskiej (Cypel Czerniakowski), podziwiając nowoczesny stadion Legii po lewej stronie i wrócić po drugiej stronie stawu, kierując się w prawo na gmach radiowej Trójki i dalej do Rozbrat.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Warszawie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zielonka koło Warszawy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,94 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 984 m

Suma zejść: 1 005 m Trasę nordic walking mieszkańcom Warszawy poleca Mirek178

Bardzo intensywny i sentymentalny nieco spacer.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Łazienkowskim szlakiem króla Stasia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,93 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 838 m

Suma zejść: 844 m Trasę nordic walking mieszkańcom Warszawy poleca Mar.now Dopiero od 2009 r. Łazienki Królewskie zostały udostępnione jako teren rekreacyjny, ale tylko dla miłośników biegania. Rolkarzom i spacerującym z psami oraz oczywiście rowerzystom wstęp jest tu wciąż wzbroniony. Spacer, marsz czy jogging w Łazienkach warto zacząć od strony Ogrodu Botanicznego i placu Na Rozdrożu. Podążając Alejami Ujazdowskimi w kierunku ul. Gagarina skręcamy w pierwszą bramę wejściową do parku, zaraz za ogrodem botanicznym i udajemy się w prawo równolegle do ulicy. Po lewej mijamy pomnik siedzącego Henryka Sienkiewicza, a 50 m dalej widać już pomnik Chopina w otoczeniu róż, nad najmniejszym stawem parkowym, gdzie dop jesieni odbywają się w niedzielne wieczory koncerty chopinowskie. Obchodząc ogród różany w kierunku Belwederu znajdujemy schodki prowadzącego w dół do alejek parkowych i skręcamy po zejściu w prawo, kierując się na staw u podnóża Belwederu, a dalej - ku górze - do Świątyni Diany nad Stawem Belwederskim, przy której leża dwa wykute lwy. Obchodząc wokół staw docieramy w głąb parku, kierując się w prawo ku Nowej Pomarańczarni.

Docieramy dalej do Stawu Południowego Górnego, gdzie - próbując przejść na jego drugą stronę - docieramy do miejsca połączenia obu stawów przy rzeźbie Neptuna i pobliskiej kaskadzie. Choć z daleka widać już z mostu Pałac na Wodzie, rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostajemy jeszcze w zachodniej części parku i mijając plac zabaw i dawną ujeżdżalnię docieramy do folwarku. Wracamy w stronę Stawu Południowego Dolnego ku amfiteatrowi z 1790 r., wzorowanemu na starożytnych ruinach i przechodząc między widownią a sceną, gdzie zazwyczaj krzykliwie rozpychają się pawie, zmierzamy ku rzeźbie Satyrów. Dalej, obok pomnika J. Bema, dochodzimy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kolejno mijamy dom Narutowicza, nową stajnię i dawne wozownie. Za pomnikiem P. Wysockiego dochodzimy do Pałacu Myślewickiego, Muzeum J. Paderewskiego i Starej Kordegardy. Kierując się ku Agrykoli i wyjściu z parku dochodzimy do rzeźby - kartusza z herbem rodowym Stanisława Augusta.

Wychodząc na ulicę - jedynie na 30 m - mijamy pomnik Jana III Sobieskiego na koniu i za stawem wchodzimy znów na teren parkowy, kierując się prosto ku klasycystycznemu Pałacowi na Wodzie - od tyłu. Dochodzimy do frontu pałacowego, skąd rozpościera się szeroki widok na staw pałacowy, znajduje się tu także zegar słoneczny oraz rzeźby na tarasie pałacowym.

Udajemy się do wyjścia ku Al. Ujazdowskim - przechodząc z pałacu koło Nowej Kordegardy (gdzie mieści się obecnie modna kawiarnia) i dalej - Białego Domu, w którym 200 lat temu mieszkał, przebywający na wygnaniu, późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Podchodząc pod górę ku ulicy mijamy po prawej stronie Starą Kordegardę, gdzie często mieszczą się wystawy kwiatowe, po lewej zaś - pokaźny Wodozbiór. Docieramy do bramy, którą wchodziliśmy do Łazienek Królewskich i wracamy na pl. Na Rozdrożu, skąd wszystkimi autobusami dojedziemy w kierunku Nowego Świata i centrum Warszawy.

Nordic walking - co to?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

