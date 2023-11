Ścieżki rowerowe do 14 km od Warszawy. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 listopada?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Warszawy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 14 km od Warszawy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Warszawy proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe z Warszawy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 14 km od Warszawy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 listopada w Warszawie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 63%. W niedzielę 12 listopada w Warszawie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 26%. 🚲 Trasa rowerowa: Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 1 516 m

Suma zjazdów: 1 510 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Daniel.pakulski Młociny, nad Wisłę, lasy Chotomowskie, wokół Legionowa, powrót nad kanałkiem. Bardzo przyjemna trasa, można zrobić wiele wariantów, na przykład wydłużyć i pojechać w stronę zapory w Dębe, później Nieporęt i wrócić podobnie, albo można nad Wisłą aż do Nowego Dworu i powrót przez Puszczę Kampinoską.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zabytkowy Spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii Stopień trudności: 2.0

Dystans: 105,96 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 3 307 m

Suma zjazdów: 3 325 m RowerowyAtlasPolski.pl poleca trasę mieszkańcom Warszawy Przy okazji roku Wisły i rozmów o Wiślanej Trasie Rowerowej, postanowiliśmy przejechać jej (planowany) kawałek woj. Mazowieckim. Warszawa - Modlin. Cel piękny czyli dawny spichlerz u zbiegu Wisły i Narwii.

Ścieżka w Warszawie super. Potem całkiem niezła do pałacu w Jabłonnej. Dalej... jest poniżej oczekiwań, ale da się. I tak do Nowego Dworu Mazowieckiego. Tam nie ma możliwości jechania wałem. Pozostaje ruchliwa ulica. Szkoda, bo 40 km które dzielą piękny spichlerz od Warszawy to w sam raz na rodzinną wycieczkę.

My pojechaliśmy dalej wzdłuż Narwii (lepiej niż wzdłuż Wisły ). Fajna ścieżka do Zegrza Południowego. Potem radź sobie rowerzysto jak umiesz ...

I znowu wielka szkoda, że wokół Zalewu Zegrzyńskiego nie ma jednej ścieżki rowerowej.

Wróciliśmy pociągiem z Legionowa (mimo wszystko prawie 100 km) ze względu na burzę z piorunami, ale polecam szlak wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kampinoski Szlak Rowerowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 159,25 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 738 m

Suma zjazdów: 738 m Rowerzystom z Warszawy trasę poleca Rooxky Pełny Kampinoski Szlak Rowerowy (144,5 km) + dojazd. Szlak przebiega na terenie i w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Na trasie znajdziecie leśne ścieżki, polne drogi, drogi bite i asfaltowe; te ostanie zawsze o małym natężeniu ruchu.

Szlak jest łatwy do przejechania, a skalę trudności zawyża jedynie dystans do pokonania, gdy chcecie to zrobić za jednym razem. Tak zrobiłem ja, więc nie doradzę w kwestii ewentualnych noclegów. Na trasie Szlaku słynnych kampinoskich piachów jest naprawdę niewiele - kilka, może kilkanaście minut zmagań na kilka dobrych godzin wycieczki. To zależy zapewne od pory roku i pogody, ale ja przejechałem tę trasę dwukrotnie, za każdym razem w piękną i suchą pogodę mimo początku października, więc obecność piachu sprawdziłem empirycznie. Niestety - jak bywa na wielu szlakach rowerowych w całej Polsce - nie wszędzie można liczyć na porządne oznakowanie. Zwłaszcza w zachodniej części Szlaku (gdzie zapewne rowerzyści, zwłaszcza ci ze stolicy, docierają najrzadziej, a Szlak mało lub wcale nie uczęszczany), oznakowanie miejscami jest mizerne lub natknąć się na nie nie sposób. Wymieniam 3 takie miejsca w moich waypointach.

Podany czas przejazdu to (jak to w Traseo) czas wycieczki łącznie z postojami. Jeśli odliczyć posiłki, odpoczynki, zwiedzanie (niewiele w moim przypadku) i robienie zdjęć, w ruchu przebywałem 8 h i 47 min. przy średniej 18km/h. To istotna informacja dla każdego, kto zechce zaliczyć KSR jednorazowo. Na pewno trzeba zarezerwować 10 godzin; ja pokonując Szlak w październiku wyjechałem za późno, bo przed 9-tą rano i do końca Szlaku dojeżdżałem o zmroku z duszą na ramieniu, że przeoczę oznakowanie. Do domu zostało mi jeszcze kilka kilometrów i te przejechałem już po zmroku, całe szczęście w świetle lamp miasta. Tak czy owak - WARTO! Zadowolenie z zaliczenia KSR za jednym zamachem - bezcenne! Link do strony KSR: Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Do Czerska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,9 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 214 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Fotoimpresje

Właściwie to był klasyk, najpopularniejsza trasa Rowerowa do Czerska. Przez Konstancin i Obory, my ja troszkę zmodyfikowaliśmy skręcając w Cieciszewie w lewo żeby odwiedzić cmentarz wojskowy z I wojny światowej, i wracając pojechaliśmy na cywilny cmentarz odwiedzić kwaterę Żołnierzy poległych w 1939 roku. Do samego Czerska już bez szaleństwa. Wracając niemal ta samą trasą znów w Cieciszewie skręciliśmy w prawo dla urozmaicenia trasy co dało ten fajny efekt ze mogliśmy zobaczyć samolocik na prywatnym lądowisku. Później jeszcze tylko krótki postój na przejeździe kolejowym i już bez problemów dotarliśmy na Kabaty. Powrót na Żoliborz jak i dojazd rano na Kabaty metrem. Bez dojazdów z domu do metra trasa miała 66 kilometrów.

Czas startu 09:40

Czas zakończenia 17:40

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Warszawa - Kampinos - Roztoka Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,11 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 257 m

Suma zjazdów: 256 m Trasę rowerową mieszkańcom Warszawy poleca Roku

Trasa do Kampinosu a bardziej do Roztoki. Początek jak i koniec na metrze Młociny. Trasa do Roztocza prowadzi poprzez szlaki Kampinosu - bardzo dobrze oznaczone - do Roztoki jedziemy bardziej po obrzeżach lasu czasami wyjezdzając w pobliskie miejscowości. W samym roztoczu jak wyjedziemy z zielonego szlaku jest parking a przy nim budka z obiadami jakby ktoś zgłodniał ;) Do Warszawy wracamy już przez sam środek Kampinosu ale trasa prowadzi omijając główne piachy lasu.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie naprawić rower? Przegląd serwisów rowerowych w Warszawie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie.

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

