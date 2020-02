Segregacja odpadów – to proste

Segregacja odpadów opłaca się wszystkim. Dzięki odpowiedniemu podzieleniu, jesteśmy w stanie ponownie wykorzystać część surowców. W Warszawie już od zeszłego roku w śmietnikach wyodrębniono pojemniki na pięć różnych frakcji. Mieszkańcy, w razie wątpliwości, który z nich wybrać, mogą skorzystać z wyszukiwarki segregujna5.um.warszawa.pl, gdzie znajduje się blisko 600 przykładów.

SZKŁO, ALE NIE SZYBY Z segregacją tej frakcji mamy przeważnie najmniej problemów. Do pojemnika z zielonym oznaczeniem trafiają wszystkie szklane butelki po napojach i żywności, a także puste słoiki czy szklane opakowania po kosmetykach. Nie należy jednak wrzucać tam lusterek, szyb, kryształów i rozbitych szklanek. Mają bowiem one inny skład chemiczny.

PAPIER – UWAGA NA CZYSTOŚĆ Po pierwsze, do niebieskiego pojemnika wrzucamy gazety, ulotki, zeszyty, papier biurowy i kartony. Śmieci te nie mogą być brudne ani mokre. Oprócz tego: opakowania papierowe i tekturowe. A czego nie wyrzucamy razem z papierem? Przede wszystkim rzeczy zabrudzonych jedzeniem i innymi zanieczyszczeniami: tłustych opakowań po pizzy, brudnej makulatury, pieluch czy papierowych kubków po kawie.

A także kartonów po mleku i sokach. Do „papieru” nie należy również wrzucać paragonów fiskalnych, ponieważ nie podlegają recyklingowi.

METAL I PLASTIKI – NIE TRZEBA MYĆ „Metale i tworzywa sztuczne” to frakcja, która w wielu domach zapełnia się najszybciej, bowiem wiele naszych śmieci wykonanych jest z plastiku. Do kosza z żółtym oznaczeniem wrzucamy zgniecione puszki i butelki po napojach oraz opakowania plastikowe, np. po jogurtach czy serkach. Co ważne, nie trzeba myć opakowań, które wyrzucamy, ani pozbawiać ich etykiet. Wystarczy tylko, że dobrze je opróżnimy. Warto również, o ile to możliwe, zgnieść je przed wyrzuceniem.

BIOODPADY: WARZYWA – TAK, MIĘSO – NIE Kosz z brązowym oznaczeniem przeznaczony jest na resztki roślin, owoców czy warzyw z naszej kuchni, ale także fusy z kawy i herbaty. W „Bio” mogą znaleźć się też suche cięte kwiaty i zioła. Słowem, przede wszystkim rośliny z domowej kuchni. Nie wrzucamy tu resztek mięsa i kości oraz tłuszczów zwierzęcych. Skorupki jaj mogą trafić do tego kosza, jednak żółtko i białko wyrzucimy do „zmieszanych”.

ZMIESZANE – NIE DO ODZYSKANIA We frakcji zmieszanej znajdą się przede wszystkim te odpady, które nie znalazły swojego miejsca w pozostałych koszach. Zaliczymy do nich resztki mięsa i kości. Trafią tu także zużyte artykuły higieniczne, jak pieluchy albo chusteczki, a także na przykład żwirek z kociej kuwety. Stare szczoteczki do zębów, wykałaczki czy niedopałki po papierosach również powinny znaleźć się w czarnym pojemniku.

INNE ODPADY Poza pięcioma wymienionymi frakcjami wyróżniamy także tzw. „odpady wielkogabarytowe”. Do nich zaliczyć można stare meble czy materace z łóżek. Zaś „odpady zielone” to liście, skoszona trawa i chrust. Harmonogram wywozu tego typu odpadów sprawdzimy na platformie Warszawa 19115. Sprzęt elektroniczny z kolei odbierany jest w specjalnych punktach ElektroEko. Małe akumulatory czy zużyte baterie zbierane są w wielu placówkach na terenie Warszawy: domach kultury czy ośrodkach sportu. Pojemniki po farbach i aerozolach możemy oddać do punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. PSZOK-ów) lub Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (tzw. MPSZOKów). Ich adresy dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl.