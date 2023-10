SEN WARSAW nominowany do prestiżowego tytułu. Ma szansę być w setce najlepszych klubów na świecie

Warszawski klub wśród stu najlepszych na świecie? Ruszyło głosowanie

Klub SEN WARSAW niemal od początku działalności uważany za jeden z najbardziej dynamicznych i wpływowych miejsc na warszawskiej scenie klubowej. Obecnie świętuje on swoją nominację do prestiżowego tytułu "The World's 100 Best Clubs" - listy stu najlepszych klubów na całym świecie.

Nominacja klubu SEN WARSAW do tytułu "The World's 100 Best Clubs" to tylko dowód na jego znaczenie w światowej branży klubowej. Klub ten znalazł się w prestiżowym rankingu obok takich legendarnych miejsc jak Hi Ibiza, Omnia Las Vegas, Ushua Ibiza, Pacha Ibiza, Cavo Paradiso Mykonos, Larc Paris, LIV Miami i wielu innych.

Głosowanie w ramach tej prestiżowej konkurencji trwa na tej stronie internetoweji potrwa do 25 października 2023. Każdy, kto docenia wkład klubu SEN WARSAW w rozwijającą się kulturę klubową, może oddać swój głos i pomóc klubowi zdobyć to prestiżowe wyróżnienie.