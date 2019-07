Siatkarze wspierają Fundację Herosi. Klinika Onkologii Instytutu Matki Matki i Dziecka wygląda jak nowa

Gwiazdy sportu wspierają fundację

-Każda pomoc jest potrzebna - mówi nam Jakub Bednaruk, asystent trenera siatkarzy reprezentacji Polski, Vitala Heynena, który przekazał Fundacji Herosi medal z Ligi Narodów. Sportowiec pomaganie ma we krwi. - To nie jest moja pierwsza akcja z Herosami. Dwa lata temu Andrzej Wrona [siatkarz reprezentacji Polski - red.] obciął moje długie włosy na łyso, dzięki czemu dzieciaki zyskały perukę. Teraz licytujemy medal. Już pojawiają się głosy, że nasza oferta przebija wszystkie inne. To tylko chwila z mojego życia, a dla dzieciaków taka pomoc jest bezcenna - podkreśla Bednaruk.

Wrona - jak sam przyznaje - wspiera fundację od ośmiu lat na bardzo różne sposoby. Organizował zbiórkę na meczach reprezentacji Polski, oddawał przedmioty na licytację, jeździł taksówką po Warszawie i zbierał pieniędzy za kursy, a nawet założył firmę odzieżową, z której dochód w całości przeznaczono na fundację. - Myślę, że na przestrzeni tych lat udało nam się zebrać ok. 100 tys. złotych. To dużo, ale potrzeby są jeszcze większe - mówi nam siatkarz.